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'İstanbul Şiirle Buluşuyor'un konuğu Gülten Akın oldu

İBB Şehir Tiyatroları’nın 'İstanbul Şiirle Buluşuyor' etkinliği kapsamında Gülten Akın ve şiirleri önceki akşam Müze Gazhane Meydan Sahne’de seyirciyle buluştu.

'İstanbul Şiirle Buluşuyor'un konuğu Gülten Akın oldu
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta şairleri şiirleriyle andığı İstanbul Şiirle Buluşuyor etkinliği seyirciyle buluştu. Bu ay Gülten Akın ve şiirlerinin konuk olduğu, 30 Nisan 2023 Pazar günü 18:00’de Müze Gazhane Meydan Sahne’de seyirciyle buluşan etkinlik İstanbullulardan büyük ilgi gördü.

İstanbul Şiirle Buluşuyor, repertuvar oyunlarımızın yanında şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen yeni ve farklı bir etkinlik konseptini seyircinin ilgisine sundu. Seyirci, bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, Gülten Akın’ın şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekânda etkinliğin konuğu oldu.

Gülten Akın’ın yazdığı şiirlerin evreninde, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlayıp yönettiği etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol aldı.

Müziğini Salih Korkut Peker’in, sahne-kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman’ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu’nun, canlı müziğini Aydın Yıldız, Altuğ Kutluğ’un yaptığı etkinlikte Göksel Arslan ve Asrın Gurur Kuyucak asistan olarak görev aldı.

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