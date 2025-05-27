İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Enerji Müzesi'nde İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi açıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi ile ilk kez bir arada sunulan harita ve paftalar, yeni bir İstanbul okumasına ana kaynak oluşturuyor. Sergideki; İstanbul harita ve paftaları, 1914 - 1970 yıllarındaki şehirleşmenin ivme kazanmasıyla İstanbul'un değişimine yeni bir bakış açısı sunuyor. Haritaların teknik ve kartografik özelliklerinin ön plana çıkarılmasının ötesinde, estetik açıdan sergilenmesi de tüm ziyaretçileri İstanbul'u anlamaya davet ediyor.

Açılışta birer konuşma yapan; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Mehmet Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Özel Projeler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Amed Gökçen, sergide yer alan harita ve paftaların İstanbul'un tarihindeki önemine dikkat çekti.

Silahtarağa Elektrik Santrali'nin açıldığı 1914'ten, kapandığı 1983'e kadarki süreçte üretilen elektrik rotasını gösteren harita ve planlar birçok kartografik özelliğe sahip.

İstanbul'un 100 yıllık mimari, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin İstanbul harita ve paftaları üzerinden okunduğu ve elektriğin bu değişim kanalları üzerindeki etkisini ortaya çıkaran Silahtarağa Arşiv - Harita Koleksiyonu, İstanbul şehir planına yön veren Charles Edward, Alman Mavileri, Necip Bey, Jacques Pervititch, Suat Nirven ve Hanry Prost haritalarını adeta tamamlar nitelikte.