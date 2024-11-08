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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale IV. Murat Operası Budapeşte'de ayakta alkışlandı

        IV. Murat Operası Budapeşte'de ayakta alkışlandı

        Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla sahneye taşınan, Türk operasının büyük ustası Okan Demiriş'in IV. Murat Operası'nı 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Budapeşte Opera Binası'nda kapalı gişe olarak sahnelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:18
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        'IV. Murat Operası' Budapeşte'de alkışlandı
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        Tan Sağtürk’ün Genel Müdürlüğünü üstlendiği Devlet Opera ve Balesi bir ilki daha başardı. Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonuyla sahneye taşınan Okan Demiriş’in ‘IV. Murat’ operası, 2024 Türkiye Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü tarihi Budapeşte Opera Binası’nda kapalı gişe olarak sahnelendi ve ülkemiz için bir tarih yazıldı. Turan Oflazoğlu’nun librettosunu yazdığı ‘IV. Murat’ operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten üstlendi.

        2022 yılından itibaren Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından başarıyla sahnelenen IV. Murat’ operasının Budapaşte performansını, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Macaristan Kültür Bakanlığı Hükümet Komiseri Petter Hoppal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk birlikte izledi. Macaristan Devlet Operasında başarıyla sahnelenen sanatsal ve kültürel birikimimizin önemli bir yansıması olan bu muhteşem eseri tüm seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.

        Eserde başroller; Sultan Murat karakteri Engin Suna (Bas), Kösem Sultan karakteri Arzu Yaman (Soprano), Sadrazam Topal Recep Paşa karakteri Serhat Konukman (Bariton), Nef’i karakteri Göksay Yaran (Tenor), Silahtar karakteri Ş. Baha İşler (Tenor) tarafından seslendirildi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen eserde orkestra şefliğini Hakan Kalkan, koro şefliğini Mahir Seyreküstlendi. Eserin başkemancısı Koray Önel idi. Opera eserinin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gazal Ertan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.

        Eser Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli padişahlarından biri olan IV. Murat’ın genç yaşta tahta çıktığı dönemden ölümüne kadar geçen süreci ele alıyor. Eserde, IV. Murat’ın sert yönetim tarzı, dönemin toplumsal ve siyasi çalkantıları ile tarihe damgasını vurmuş ilginç şahsiyetler işlenirken, müzikle dramın uyumu izleyiciyi büyüleyen bir etki yaratıyor.

        ‘IV. Murat’ operası, tarihi açıdan Osmanlı’nın o dönemki siyasi ve sosyal durumunu çok iyi yansıtmanın yanı sıra Sultan Murat’ın seneler içerisinde değişen ruh haline odaklanarak derin bir psikolojik portre sunuyor. IV. Murat, güçlü bir liderlik sergileyen, savaşçı bir padişah olarak tanınırken, aynı zamanda içsel çatışmaları ve duygusal derinliği ile de dikkat çekiyor.

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        #Devlet Opera ve Balesi
        #Tan Sağtürk
        #IV. Murat
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        #bale
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