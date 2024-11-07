İZDSO'dan Sofya ve Bükreş'te Cumruriyet'in 101. Yılı konserleri

50'nci sanat sezonunu kutlayan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sofya Büyükelçiliği ve Bükreş Büyükelçiliği’nin daveti ile düzenlenen Cumhuriyet’in 101. Yıl kutlamaları kapsamında Sofya ve Bükreş konserlerinde ülkemizi temsil etti.

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık’ın davetiyle 26 Ekim Cumartesi, Sofya Filarmoni Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Sanatçısı şef Gürer Aykal yönetiminde, Gökhan Aybulus (Piyano) ile sahne aldı. Tarihinde ilk kez Sofya’da sahne alan İZDSO, konserde Tchaikovsyky’nin “5. Senfoni”si ile Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe”sini seslendirdi.