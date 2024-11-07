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        Haberler Kültür-Sanat İZDSO'dan Sofya ve Bükreş'te Cumruriyet'in 101. Yılı konserleri

        İZDSO'dan Sofya ve Bükreş'te Cumruriyet'in 101. Yılı konserleri

        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sofya Büyükelçiliği ve Bükreş Büyükelçiliği'nin daveti ile düzenlenen Cumhuriyet'in 101. Yıl kutlamaları kapsamında Sofya ve Bükreş'te konserler düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:55
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        İZDSO'dan Sofya ve Bükreş'te Cumruriyet'in 101. Yılı konserleri
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        50'nci sanat sezonunu kutlayan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sofya Büyükelçiliği ve Bükreş Büyükelçiliği’nin daveti ile düzenlenen Cumhuriyet’in 101. Yıl kutlamaları kapsamında Sofya ve Bükreş konserlerinde ülkemizi temsil etti.

        Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık’ın davetiyle 26 Ekim Cumartesi, Sofya Filarmoni Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Sanatçısı şef Gürer Aykal yönetiminde, Gökhan Aybulus (Piyano) ile sahne aldı. Tarihinde ilk kez Sofya’da sahne alan İZDSO, konserde Tchaikovsyky’nin “5. Senfoni”si ile Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe”sini seslendirdi.

        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları 29 Ekim’de ise, Bükreş Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan’ın davetiyle, Devlet Sanatçısı, duayen şef Gürer Aykal’ın yönetiminde Bükreş Rumen Atheneum’un büyülü atmosferinde, Otilia Radulescu İpek (Soprano) ve ülkemizin yetiştirdiği başarılı solistlerden Poyraz Baltacıgil (Viyolonsel) ile Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını özel bir konser programıyla kutladı.

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        #İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
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