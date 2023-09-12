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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Jamal Aliyev'den Ankara'da gala konseri

        Jamal Aliyev'den Ankara'da gala konseri

        Jamal Aliyev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkent Kültür Yolu Festivali Gala Konseri ile 16 Eylül Cumartesi günü Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:43
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        Jamal Aliyev'den Ankara'da gala konseri
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        Yeni jenerasyonun hızla yükselen ve en çok aranan isimlerin arasında yer alan sanatçı Jamal Aliyev, 16 Eylül Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkent Kültür Yolu Festivali Gala Konseri'nde sanatseverlerle buluşacak. CSO Ada Ankara Ana Salon’daki konserde Aliyev'e, Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

        Yeni jenerasyonun hızla yükselen ve en çok aranan isimlerin arasında yer alan Jamal Aliyev 2017’de BBC Proms’ta Londra Royal Albert Hall’da BBC Konser Orkestrası ile BBC radyo ve TV’de ünlü film müziği bestecisi John Williams’ın 85. Doğum Günü için canlı solo performans sergiledi. “Sanat Kulübü- Sir Karl Jenkins Müzik Ödülü” nü kazanan sanatçının piyanist Anna Fedorova ile büyük beğeni kazanan ilk CD’si “Russian Masters” albümü Champs Hill Records tarafından yayımlandı.

        2019’da Galler’de prömiyeri yapılan, İngiltere’nin en başarılı bestecilerinden Sir Karl Jenkins, Jamal Aliyev için özel olarak çello ve orkestra için bir “Appassionata” çalışması besteledi. Jamal Aliyev 2021 yılında İngiltere Classic FM tarafından açıklanan “30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni” arasına seçildi. F. Schubert – “Ave Maria” isimli Classic FM’de yayınlanan Jamal Aliyev’in single’ı 4 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Jamal, BBC İskoç Senfoni Orkestrası (Radyo 3 tarafından yayınlanan), Kraliyet Festival Salonu'nda Philharmonia Orkestrası, Moskova Konservatuvarı Büyük Salon'da Rusya Ulusal Orkestrası, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Royal Albert Hall'da CBSO, Venezuela'da Simón Bolívar Senfoni Orkestrası ve Trans-Sibirya Festivali'nde Tomsk Philharmonia ile solo performanslar da dahil olmak üzere uluslararası alanda çok sayıda performans sergiledi. 2022’de Hong Kong’da hem Premiere Performances için verdiği solo resital hem de Hong Kong Sinfonietta ile sergilediği performans büyük beğeni topladı.

        2022 sezonunda Hong Kong, Avustralya ve ABD'de ilk konserlerini veren Jamal Aliyev, Howard Griffiths’in yönetiminde ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde besteci Georg Goltermann’ın eserlerinin yer aldığı bir albüm kaydetti. 2022/23 sezonunun Eylül ayında Fazıl Say ile birlikte kaydettiği 'Tree of Life'ı yayınlandı.

        2022 Ağustos ayında piyanist Ece Dağıstan ile duo projesine başlayan sanatçı, “Until”, “I Met You” “Libertango” ve “Sultan” isimli teklileri ve Zülfü Livaneli’nin eserlerinden oluşan “Bliss” albümü ile büyük ilgi ile karşılandı

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        #Jamal Aliyev
        #Kültür Yolu Festivali
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #Can Deliorman
        #konser
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