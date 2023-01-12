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"Jülyet’in Yolculuğu" özel seçkiye kabul edildi

"Jülyet’in Yolculuğu", İzlanda’dan başlıyor. Fadik Sevin Atasoy'un yazıp yönettiği kısa filmin dünya prömiyeri 13 Ocak’ta İzlanda’da yapılacak

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Fadik Sevin Atasoy'un yazıp yönettiği kısa film "Jülyet'in Yolculuğu", Reykjavik Kadın Filmleri Festivali’ne seçildi. Film, kadın yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı RVK Uluslararası Film Festivali'nde özel seçkisine seçildi.

"Jülyet'in Yolculuğu"nun kahramanı 'Jülyet', el yapımı oyuncak bir bebek. Her ne kadar ilk bakışta canlı etkisi yaratsa da, dili olmayan, derdini anlatamayan oyuncak bir bebektir. Kendisine verilen ile yetinmek zorunda olan 'Jülyet', hem ruhsal, hem de fiziksel darbe almış kadınların kırılgan bir metaforudur…

Ülke sinemamızın kadın hikayelerine ait bir dili olması gerekliliğini savunan Fadik Sevin Atasoy, "Jülyet'in Yolculuğu"nda oyuncak bir bebek üzerinden modern bir masal anlatıyor. Deneysel tekniklerin kullanıldığı, yeni bir dil yakalayan bu yolculuk için Fadik Sevin Atasoy, “Yazarı ve yönetmeni olduğum bu filmin bir kadın üreticisi olarak, kalemimin sorumluluk taşıdığına inanmaktayım. Maalesef ki Jülyet'in mücadelesine de aşinayım. İşte tam da bu nedenden dolayı kalemime sarıldım ve tüm içtenliğimle Jülyet'in kaderine kendi kaderime bağladım" dedi.

Türkiye - ABD ortak yapımı "Jülyet'in Yolculuğu"nda Cüneyt Mete ve Aylin Akpınar rol aldı. Diğer ana rolde ise tiyatro oyuncusu İskender Altın yer aldı. Filmin görüntü yönetmeni ise Türkiye’nin ilk kadın görüntü yönetmeni Deniz Eyüpoğlu. Müzikleri ise Saki Çimen imzası taşıyor.

Filmin çekimleri 2022'de İstiklâl Caddesi ve Galata Köprüsü gibi İstanbul’un kalabalık mekânlarda gerçekleştirildi. Filmin başkarakteri bebek ise, Uzak Doğulu bir sanatçı tarafından tasarlanarak el yapımı olarak üretildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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