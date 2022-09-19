Jüri başkanı usta yönetmen Alex Proyas





T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Yeşilçam Sineması ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Yarışma”da jüri başkanı olan Alex Proyas’a Hayk Kirakosyan, Richard Stanley, Don Coscarelli ve Özay Fecht gibi sinema dünyasının deneyimli isimleri eşlik edecek.