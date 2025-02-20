Bölgenin iklim ve konumu itibarıyla zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip olduğunu belirten Özkaya, şunları kaydetti: "2024'te gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 2 bin 920 kişi kontrol edildi. Yasa dışı avlanan 246 kişiye 2 milyon 374 bin lira idari para ve 2 milyon 800 bin lira tazminat cezası uygulandı. Ayrıca 2024'de 86 araç ve gerece el konuldu. Ocaktan bu yana 1379 avcı denetlendi. Bunlardan 42'sine 400 bin lira idari ceza ve 50 bin lira tazminat uygulandı."