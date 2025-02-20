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        Haberler Gündem Çevre Kaçak avcılara 5.6 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        5 ilde kaçak avcılara 5.6 milyon TL ceza kesildi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Bitlis'te geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 288 kişiye 5 milyon 624 bin lira ceza kesildi. DKMP 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, bölgedeki denetimler ve koruma önlemlerine ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:40
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Bitlis'te geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 288 kişiye 5 milyon 624 bin lira ceza kesildi.

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        Sulak alanları, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri ve zengin bitki çeşitliliğiyle Türkiye'de yaşayan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaçak avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının korunması için çalışmalar sürüyor.

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        DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçen yıldan bu yana 4 bin 299 avcıyı denetledi, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 288 kişiye, 2 milyon 774 lira idari ve 2 milyon 850 lira da tazminat olmak üzere 5 milyon 624 bin lira ceza verdi.

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        Denetimler ve alınan koruma önlemleri sayesinde hayvan popülasyonunun arttığı bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, kar kalınlığının yüksek olduğu noktalarda da kaçak avcıların izini sürüyor.

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        Dürbünlerle dağları, ovaları ve sulak alanları tek tek kontrol eden ekipler, ulaşamadıkları yüksek bölgeleri ise dronlarla gözetliyor.

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        DKMP 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, sorumluluk sahalarında yaban hayatını koruma için önemli görevler icra ettiklerini söyledi.

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        Bölgenin iklim ve konumu itibarıyla zengin bitki örtüsü ve yaban hayatına sahip olduğunu belirten Özkaya, şunları kaydetti: "2024'te gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 2 bin 920 kişi kontrol edildi. Yasa dışı avlanan 246 kişiye 2 milyon 374 bin lira idari para ve 2 milyon 800 bin lira tazminat cezası uygulandı. Ayrıca 2024'de 86 araç ve gerece el konuldu. Ocaktan bu yana 1379 avcı denetlendi. Bunlardan 42'sine 400 bin lira idari ceza ve 50 bin lira tazminat uygulandı."

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        Denetimler ve koruma önlemleri sayesinde yaban hayvanı popülasyonunun artığını gözlemlediklerine dikkati çeken Özkaya, ekiplerin kar kalınlığının fazla olduğu yüksek kesimlerde de çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

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        Özkaya, "Yoğun kar altında ve zor koşullarda dahi yasa dışı avcılık yapanların izini sürüyoruz. Dürbünlerle dağları, ovaları, sulak alanları tek tek kontrol eden ekiplerimiz, ulaşamadıkları yüksek rakımlı tepelerde de dronlarla kontrol ve denetimlerini yapmaktadır" dedi.

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        Yaralı yaban hayvanlarının tedavi edilmesi için de çalışma yürüttüklerini ifade eden Özkaya, şu bilgileri paylaştı: "Bölge müdürlüğümüz ile Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezimizin ortak çalışmasıyla yaralı yaban hayvanlarının tedavisi yapılmakta. 2024'te farklı nedenlerle yaralanan 768 yaban hayvanını merkeze ulaştırdık. 430'u tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salındı. Bu yıl 22 yaban hayvanı rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi edildi. Rehabilite edilenlerden 17'si doğaya salındı."

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        #çevre haberleri
        #yerel haberler
        #kaçak avcılar
        #Doğa Koruma ve Milli Parklar
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