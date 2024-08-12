Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Kadim Zamanların Yankısı' sergisi açıld

        'Kadim Zamanların Yankısı' sergisi açıldı

        Kayseri'nin Yeşilkent Mahallesi ve Binboğa Dağları'nın tarihsel ve kültürel zenginliklerini keşfe davet eden "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün gerçekleştirdiği bu özel sergi, Yeşilkent İlkokulu'nda 15 Ağustos'a kadar görülebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kadim Zamanların Yankısı' sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, doğanın ve tarihin izlerini taşıyan Binboğa Dağları’nın ihtişamlı zirveleri ile Yeşilkent’in kültürel mirasını yansıtan taş evleri ve sokaklarını sanat eserleri aracılığıyla yeniden canlandırıyor. Bölgede bir ilki gerçekleştiren serginin açılışına Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve Sarız Emniyet Müdürü Aydın Kenger’in yanı sıra Yeşilkent’te ve çevre köylerde yaşayan birçok kişi katıldı.

        Hicran Aksöz
        Hicran Aksöz

        Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün, proje koordinatörlüğünü ise Ramazan Demirci’nin üstlendiği "Kadim Zamanların Yankısı" sergisi, sanatın evrensel diliyle çok katmanlı bir deneyim sunarak ziyaretçilerini zamanın derinliklerine, doğanın ve insan ruhunun ortak hikâyesine unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, geçmişle bugün arasında bir köprü kurarak, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Umut dolu bir geleceğe ışık tutmak adına önemli bir adım olarak görülen “Kadim Zamanların Yankısı” sergisinde 27 eser, 3 enstalasyon ve 1 video yer alıyor.

        REKLAM

        Binboğa Dağları’nın rüzgarın fısıldadığı efsaneleri ve doğanın ritmi, sergide yer alan sanatçılar Memduh Kuzay ve Ramazan Demirci tarafından görsel bir anlatımla sunuluyor. Yeşilkent kasabasının günlük yaşamına ve tarihine dair detaylar, ziyaretçilere kültürel zenginliğin derinliklerini tanıtarak, geçmişin izlerini bugünün ve geleceğin perspektifinden yeniden değerlendiriyor.

        Kayseri’ye iki saat uzaklıkta olan Yeşilkent İlkokulu’nda yer alan sergiye üç gün içerisinde toplam 700 kişi katılım sağladı. Serginin açılışında bölgenin ozanları Hacı Salih Bilici ve Ahmet Kıvcı’nın şiirleri de yer aldı. İkinci günde ise sanatçı Memduh Kuzay’ın atölyesinde söyleşi ve serginin de temasını oluşturan Binboğa Dağları’na tırmanış gerçekleşti.

        “Kadim Zamanların Yankısı” sergisi, 15 Ağustos tarihine kadar tarihi Yeşilkent İlkokulu'nda ücretsiz olarak görülebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hicran Aksöz
        #Kadim Zamanların Yankısı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?