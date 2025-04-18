Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in kazananı 'Flamingolar'

Anadolu Hayat Emeklilik’in gelenekselleşen ve Türkiye’nin yalnızca kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 yılı sonuçları açıklandı. 976 kadın fotoğrafçının toplam 3.469 fotoğrafla katıldığı yarışmada toplam 45 fotoğraf ödül ve sergileme almaya hak kazandı. “Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter birincilik ödülüne layık görülürken, “Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu” eseriyle Gülay Kocamış ikinci, “Bahar” adlı karesiyle Münevver Ulusoy üçüncü oldu.

'Türk Yıldızları Anıtkabir Saygı Uçuşu' - Gülay Kocamış

Yarışmada bu yıl; günümüzde çok daha önemli bir konu haline dönüşen ‘sürdürülebilir bir gelecek’ için dikkat çekme amacıyla yeni bir kategori altında ilk kez verilen Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü ise, yaşamın devamlılığını gösteren “Makro” adlı eseriyle Şerife Uçarkuş’un oldu.

'Makro' - Şerife Uçarkuş

Mansiyon ödüllerinin sahibi olan sanatçı ve eserleri şöyle sıralandı: Arzu Adalı – “Balıkçı”, Lütfiye Filiz Yolaçan – “Balerinler”, Seher Bakım – “Taksim”.

'Balıkçı' - Arzu Adalı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 19 yıldır aralıksız düzenlenen yarışma, kadınların sanatsal üretimlerini destekleyerek sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılar bu platformda hayata dair bakış açılarını özgürce yansıtarak kendilerini ifade etme fırsatı buluyor. 2007 yılından bu yana Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında kesintisiz olarak sürdürülen yarışmada şimdiye dek 29 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 110 bini aşkın eseri değerlendirildi.