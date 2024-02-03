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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Kafka İlk Kitap Ödülü başlıyor

        Yeni bir edebiyat ödülü geliyor

        Kafka Kitap, yeni yazarlar keşfedip edebiyatımıza katkıda bulunmak amacıyla bu yıldan itibaren, 'Kafka İlk Kitap Ödülü'nü düzenlemeye başlıyor! Latife Tekin, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Deniz Yüce Başarır ve Mahir Ünsal Eriş'in 2024 yılı jüri üyeliğini üstlendiği ödül organizasyonu, 01 Şubat 2024 itibariyle eser kabulüne açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:44
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        Yeni bir edebiyat ödülü geliyor
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        Kafka Kitap, yeni yazarlar keşfedip edebiyatımıza katkıda bulunmak amacıyla bu yıldan itibaren, gelenekselleşmesi hedeflenen “Kafka İlk Kitap Ödülü”nü düzenlemeye başlıyor!

        Ayfer Tunç
        Ayfer Tunç

        Bu yıl roman dalında verilecek ilk ödül, 18 yaşından büyük ve daha önce yayımlanmış bir edebi eseri bulunmayan herkesin katılımına açık. Yalnızca daha önce yayımlanmamış eserlerin değerlendirileceği organizasyon, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle başvurulara açıldı.

        Deniz Yüce Başarır
        Deniz Yüce Başarır
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        2024 yılında Latife Tekin, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Deniz Yüce Başarır ve Mahir Ünsal Eriş’in jüri üyeliğini üstlendiği organizasyona başvurular 15 Mayıs 2024 günü, saat 23:59’a kadar devam edecek.

        Sema Kaygusuz
        Sema Kaygusuz

        Ödül şartnamesiyle birlikte tüm detaylar ve çağrı metni www.kafkailkkitapodulu.com adresli web sayfasında yer alırken adaylardan pdf formatında ve daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış romanlarını ilkkitap@kafkakitap.com’a göndermeleri bekleniyor.

        Mahir Ünsal Eriş
        Mahir Ünsal Eriş

        Eylül 2024’te sonucun açıklanacağı organizasyon, takip eden aylarda yapılacak törenle kazananı ödülüyle buluşturacak ve eser aynı yıl içinde Kafka Kitap’tan yayımlanarak edebiyat severlerin beğenisine sunulacak.

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        #Kafka İlk Kitap Ödülü
        #kafka kitap
        #Latife Tekin
        #Ayfer Tunç
        #Sema Kaygusuz

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