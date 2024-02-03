Kafka Kitap, yeni yazarlar keşfedip edebiyatımıza katkıda bulunmak amacıyla bu yıldan itibaren, gelenekselleşmesi hedeflenen “Kafka İlk Kitap Ödülü”nü düzenlemeye başlıyor!

Ayfer Tunç

Bu yıl roman dalında verilecek ilk ödül, 18 yaşından büyük ve daha önce yayımlanmış bir edebi eseri bulunmayan herkesin katılımına açık. Yalnızca daha önce yayımlanmamış eserlerin değerlendirileceği organizasyon, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle başvurulara açıldı.

Deniz Yüce Başarır

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2024 yılında Latife Tekin, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Deniz Yüce Başarır ve Mahir Ünsal Eriş’in jüri üyeliğini üstlendiği organizasyona başvurular 15 Mayıs 2024 günü, saat 23:59’a kadar devam edecek.

Sema Kaygusuz

Ödül şartnamesiyle birlikte tüm detaylar ve çağrı metni www.kafkailkkitapodulu.com adresli web sayfasında yer alırken adaylardan pdf formatında ve daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış romanlarını ilkkitap@kafkakitap.com’a göndermeleri bekleniyor.

Mahir Ünsal Eriş

Eylül 2024’te sonucun açıklanacağı organizasyon, takip eden aylarda yapılacak törenle kazananı ödülüyle buluşturacak ve eser aynı yıl içinde Kafka Kitap’tan yayımlanarak edebiyat severlerin beğenisine sunulacak.