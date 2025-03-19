'Kahramanlar ve Gölgeler' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, 20 Mart’ta sanatseverlerin karşısına çıkacak Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel olarak hazırladığı “Kahramanlar ve Gölgeler” programıyla çocuklar ve gençler için sanat dolu atölyeler sunuyor. 20 Mart – 20 Haziran arasında düzenlenecek atölyelerde, farklı yaş gruplarına yönelik çevrimiçi ve yüz yüze sergi turları ile yaratıcı sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

REKLAM

Atölyeler kapsamında çocuklar ve gençler, Dzama’nın hayali karakterlerinden, maskelerle dolu sahnelerinden ve çok katmanlı anlatılarından ilham alarak kendilerine özgü sanat eserleri üretecek. Programda, okul gruplarına özel atölyelerin yanı sıra, bireysel katılımcılar için de hafta sonları düzenlenecek etkinlikler bulunuyor.

4-6 yaş grubuna yönelik atölyelerde, çocuklar Dzama’nın düşsel evrenini keşfederken, eğlenceli ve yaratıcı çalışmalar yapacak. Kâğıttan Renkli Yüzler atölyesinde, sanatçının figüratif dünyasından ilhamla kese kâğıdından özgün maskeler tasarlanacak. Çocuklar, maskelerini şekillendirirken renkler ve desenlerle oynayarak hayal gücünü keşfetme fırsatı bulacak. Sallanan Sevimli Yarasalar atölyesinde, Dzama’nın sıklıkla resmettiği yarasalar kâğıt tabaklar ve kartonlarla canlanacak. Çocuklar, bu sevimli figürleri kendi tasarladıkları puantiyeli desenlerle süsleyerek sanatçının anlatım dilini yorumlayacak. Kuklalar Diyarı atölyesinde ise strafor toplar, tahta çubuklar ve kumaş kullanılarak karakterler yaratılacak. Kukla yapımının temel teknikleri öğrenilirken, Dzama’nın fantastik dünyasından ilhamla eğlenceli figürler oluşturulacak.

REKLAM 7-12 yaş grubundaki çocuklar, Dzama’nın eserlerinden yola çıkarak daha detaylı ve üç boyutlu çalışmalar yapacak. Piyon Heykeller atölyesinde, sanatçının satrançtan ilham alan heykellerinden esinlenerek, çocuklar strafor tabakalarından piyon figürleri tasarlayacak ve bunları kişisel dokunuşlarla zenginleştirecek. Ayın Yüzleri atölyesinde, Dzama’nın masalsı dünyasından hareketle ileri dönüşüm tekniğiyle büyük ölçekli ay maskeleri yapılacak. Çocuklar, karton ve atık malzemeleri kullanarak ürettikleri ay figürlerini, yüzlerine takabilecekleri maskelere dönüştürecek. Diorama Atölyesi: Gecenin Ormanı etkinliğinde, doğadan ilhamla minyatür sahneler tasarlanacak. Çocuklar, tuhaf bitkiler ve hayali hayvanlarla dolu bir diorama yaratarak Dzama’nın sanatındaki katmanlı anlatımı keşfedecek. REKLAM Okul grupları için düzenlenen Melez Formlu Canlılar atölyesinde anaokulu öğrencileri, farklı hayvanları birleştirerek hayal güçlerinden doğan melez bir canlı tasarlayacak. Renk, doku ve biçimleri keşfeden öğrenciler, bu canlıya isim vererek hikâyesini oluşturacak. Sihirli Katlama: Hareketli Karakterler atölyesinde ilkokul öğrencileri, kâğıt katlama teknikleriyle hareketli hayvan figürleri yapacak. Katlandığında ağzı kapalı görünen figürler, kâğıt açıldığında ağzını açıyormuş gibi dinamik bir görünüm kazanacak. Fantastik Hayvanlar atölyesinde ortaokul öğrencileri, Dzama’nın eserlerinden ilhamla kanatlı atlar, maskeli figürler ve sıradışı yaratıklar tasarlayacak. Kendi seçtikleri hayvan fotoğraflarının üzerine şeffaf kâğıtlarla kopya çıkararak, boynuzlar, maskeler ve olağanüstü uzuvlar ekleyerek özgün karakterler yaratacak.

REKLAM Lise öğrencileri için düzenlenen rehberli sergi turlarında, Dzama’nın sanatındaki çok katmanlı anlatılar detaylı şekilde incelenecek. Bir Gece Resmi atölyesinde, sanatçının özgün tarzından esinlenerek siyah karton üzerine beyaz tükenmez kalem ve pastel kullanılarak gece sahneleri çizilecek. Çevrimiçi sergi turu ile öğrenciler, Dzama’nın eserlerini sanal ortamda keşfederek mitoloji, edebiyat ve popüler kültürden beslenen sanat anlayışını yorumlayacak. REKLAM Özel gereksinimli bireyler için tasarlanan atölyelerde, katılımcılar Dzama’nın sanatından ilhamla yaratıcı çalışmalar yapacak. Kolaj Portreler atölyesinde öğrenciler, çeşitli dergi ve gazetelerden kestikleri parçalar, kumaşlar ve akrilik boyalar kullanarak portreler oluşturacak. Hayali Karakterler atölyesinde ise Dzama’nın eserlerinde yer alan figürlerden yola çıkılarak farklı malzemelerle eğlenceli karakterler tasarlanacak.