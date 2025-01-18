Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?

Dünyada ve Türkiye'de kalp krizi görülme sıklığı her geçen gün artıyor. COVID-19 pandemisinde milyonlarca insanın ölmesine engel olan COVID-19 aşıları, zaman zaman miyokardit (kalp kası iltihabı) ve kalp krizi vakalarıyla ilişkilendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Gazeteci Yılmaz Özdil ve yine geçen yıl kalp krizi yüzünden yaşamını yitiren Metin Arolat, Vural Çelik ve Tekin Temel’in ardından da kalp krizlerinin COVID-19 aşılarından kaynaklanabileceği iddia edilmişti.

MİYOKARDİT RİSKİ 1 MİLYONDA 10-20 VAKA

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, COVID-19 aşılarının kalp hastalıkları, özellikle miyokardit ve kalp krizi gibi durumlarla ilişkilendirilmesine dair iddiaların, bilim dünyasında kapsamlı şekilde incelendiğini ve araştırmaların özellikle mRNA tabanlı aşıların (Pfizer-BioNTech ve Moderna) miyokardit ile nadiren ilişkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Durdu, bu durumun daha çok genç erkeklerde ve ikinci dozdan sonra görüldüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Miyokardit riski genellikle 1 milyonda 10-20 vaka civarındadır. Bu oran, COVID-19 enfeksiyonunun kendisinin neden olduğu miyokardit riskinden çok daha düşüktür. Miyokardit vakalarının çoğu hafif seyretmiş ve tedaviye iyi yanıt vermiştir. Ağır vakalar çok nadir görülmüştür."

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COVID-19 AŞILARI KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRDI MI?

Aşıların kalp krizi riskini artırdığı iddialarına değinen Prof. Dr. Durdu, bu tür iddiaların genellikle sosyal medya ve aşı karşıtı kampanyalar yoluyla yayıldığını vurgulayarak, "Aşıların doğrudan kalp krizine neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Kalp krizleri, genellikle ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon, diyabet ve sigara gibi önceden var olan risk faktörleriyle ilişkilidir" diye konuştu.

"COVID-19 ENFEKSİYONUNUN TEHDİTLERİ AŞILARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Prof. Dr. Durdu, COVID-19 enfeksiyonunun, miyokardit, perikardit (kalp zarı iltihabı), pıhtılaşma bozuklukları ve kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekerek, "Araştırmalar, enfeksiyonun neden olduğu miyokardit riskinin, aşılarınkinden yaklaşık 6-7 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. COVID-19 kaynaklı ağır hastalık ve ölüm riskini büyük ölçüde azaltan aşılar, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için hayati önem taşımaktadır" dedi.