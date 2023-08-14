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Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali tamamlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 ilde düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk etabı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali büyük ilgiyle tamamlandı Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 17:35 Güncelleme: 14.08.2023 - 17:35 facebook

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 ilde düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk etabı Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali büyük ilgiyle tamamlandı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 5 Ağustos’ta yapılan ve 9 gün süren festival boyunca 40 ayrı noktada düzenlenen 300’den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı.

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Festival süresince Göreme Festival Alanı, Paşabağları, Avanos Amfi Tiyatro ve Ürgüp Meydanı’nda birbirinden ünlü isimler konserler düzenledi. Festivalin en coşkulu alanı Göreme Festival Alanı oldu. Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 1990’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi gibi ünlü isimler ve grupların sahne aldığı Göreme Festival Alanı’na her akşam on binlerce kişi akın etti. Bu konserlerle eş zamanlı olarak Ürgüp Meydanı’nda da Kubat, Yavuz Bingöl ve Resul Aydemir gibi ünlü isimler Nevşehirliler’e unutulmaz anılar yaşattı.