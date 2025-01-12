'Kardeş Takımı 2'yi anlattılar

Geçtiğimiz yıl gösterime giren, izleyicilerden büyük ilgi gören 'Kardeş Takımı', ikincisinin çekilip gösterime girmesiyle seri film haline geldi.

CJ ENM Türkiye ile TAFF Pictures ortak yapımı 'Kardeş Takımı 2'yi Bedran Güzel yönetirken başrolleri; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak paylaşırken Berat Efe Parlar, kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti.

4 kardeş; anne ve babalarının yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve gerçek birer profesyonel ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmışlardır. Ancak bu kez karşılarında sıradan bir düşmandan daha fazlası vardır: çocukların mutluluğunu hedef alan tehlikeli bir plan.

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'Kardeş Takımı', ünlü bir meyve suyu markasının sahibi tarafından yardım için çağrılır. Kötü bir adam, markanın sırrı olan meyve suyu tarifini çalarak, hazırladığı özel karışımla tüm çocukları mutsuz etmeyi amaçlamaktadır. Planlarını harekete geçiren bu kötü adam, dünyadaki çocukların neşesini söndürmek için kendi üzücü geçmişinden ilham alan karışımıyla tehlike yaratır.