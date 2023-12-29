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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Karsu dünyanın seslerini İş Sanat'a getirdi

        Karsu dünyanın seslerini İş Sanat'a getirdi

        Sıra dışı yorumu ve sahne performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Karsu, yılın son konserinde seyircisiyle İş Sanat'ta buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:15
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        Karsu dünyanın seslerini İş Sanat'a getirdi
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        Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği ustalıkla harmanlayan Karsu’nun, İş Sanat’a özel hazırladığı “Dünyanın Sesleri” konserinin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti.

        Konserde Karsu orkestrasıyla birlikte izleyenlere eğlence dolu bir gece yaşattı.

        Konserde; Şubat ayında yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Serinyol ilçesinde bir müzik okulu açılmasına katkı sağlayacağının müjdesini veren Karsu, Türkiye’nin dört bir yanından enstrüman bağışı beklediğini de dile getirdi.

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        Konserde Bırak Beni Böyle, Siyah ve Sonunda gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı noktalarından birçok esere yer verdi.

        Seyircinin hemen gitmesine izin vermediği sanatçı dakikalarca ayakta alkışlandı.

        İş Sanat’ın etkinlikleri 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.

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        #Karsu
        #İş Sanat
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