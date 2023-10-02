2023 Nobel Tıp Ödülü, Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi. Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan Macar asıllı 68 yaşındaki bilim insanı Katalin Kariko'nun hayatı ve çalışmaları gündeme geldi. Üniversite ve doktora eğitimini Szeged Üniversitesi Biyolojik Araştırmalar Merkezi'nde tamamlayan Kariko, ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Temple Üniversitesi'ne davet edilmesi üzerine bu ülkeye yerleşti. Ödüller sahiplerini bulurken "Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Katalin Kariko kimdir, kaç yaşında, nereli ve çalışmaları neler?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 Nobel Tıp ödülü sahibi Katalin Kariko çalışmaları ve hayatı...

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Katalin Kariko kimdir?

Katalin Kariko, 17 Ocak 1955'te Macaristan'ın Szolnok şehrinde doğdu.

Üniversite ve doktora eğitimini Szeged Üniversitesi Biyolojik Araştırmalar Merkezi'nde tamamlayan Kariko, mRNA ile ilgili çalışmalarını sürdürebilmek için ABD'nin Philadelphia eyaletinde bulunan Temple Üniversitesi'ne davet edilmesi üzerine bu ülkeye yerleşti.

Almanya merkezli BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olan Kariko, BioNTech-Pfizer tarafından ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisini Weissman ile birlikte geliştirmesiyle tanındı.

Drew Weissman kimdir?

Drew Weissman, 7 Eylül 1959'da ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Lexington şehrinde doğdu.

1981'de Brandeis Üniversitesi'nden mezun olan Weissman, 1997'de mRNA ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi biyolojisini incelemek için Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosuna dahil oldu.

Weissman ile Kariko, tanışmalarının ardından birlikte Kovid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisini geliştirmeye yoğunlaştı.