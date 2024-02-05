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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Keman sanatçısı Midori Borusan Sanat'ta

        Keman sanatçısı Midori Borusan Sanat'ta

        Borusan Sanat bu hafta önemli bir konsere ev sahipliği yapıyor. BİFO, 15 Şubat Perşembe günü dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori'yi ağırlıyor. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms, Glanert ve Marzocchi'nin eserlerini seslendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:46
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        Keman sanatçısı Midori Borusan Sanat'ta
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        BİFO, Şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi’ni ve Marzocchi’nin Encore eserini seslendirecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        SONSUZ UFUKLAR

        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

        CARLO TENAN şef

        MIDORI keman

        MARZOCCHI Encore, orkestra için

        GLANERT Keman Konçertosu no.2, “Ölümsüz Sevgiliye” (An die unsterbliche Geliebte) *

        BRAHMS Senfoni no.2, Re Majör, op.73

        *Türkiye prömiyeri. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi.

        Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

        Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

        Saygun ve Yunus Emre Oratoryosu borusansanat.tv’de

        Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 4 Şubat Pazar günü yayınlanan ve 1 hafta boyunca yayında kalacak konser kaydında Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Türkiye’nin çoksesli müzik tarihinin başyapıtlarından birini, Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendiriyor. BİFO, Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu ile sahneyi paylaşırken solistler Devlet Opera Balesi’nin güçlü sesleri, yıldız solistler soprano Hale Soner, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Ayhan Uştuk ve bas Tuncay Kurtoğlu’dan oluşuyor. Konser kaydının yanı sıra Aydın Büke’nin, Gürer Aykal ve Masis Aram Gözbek ile gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi de yayında...

        Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri Passo'da satışta...

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        #Borusan sanat
        #Midori
        #konser

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