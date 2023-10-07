Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne Avrupa’dan Turizm Tasarım Büyük Ödülü

Slovenya Kültür Bakanlığı ve UNESCO iş birliğinde, 22 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Big See Platformu’nun özgün tasarımları ve kimlik deneyimini hayata geçiren projelere verdiği ödülün 2023 yılındaki sahibi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.

Ödül töreni Slovenya’nın Başkenti Ljubljana’da Müzik Akademisinde gerçekleşti. Aralarında tasarım dünyasından Paul Robbercht, Kentaro Takeguchi, Prof. Ron Nabarro, Jose Martinez gibi önemli isimlerin olduğu jüri, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ni, kültürel kimlik alanındaki başarılı çalışmaları, geçmişi yaratıcı projeler ile geleceğe taşıması, yöresel geleneği global dünya ile buluşturması gibi gerekçelerle ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Ödüle uzanan süreci yöneten Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Koordinatörü Furkan Yavuz kazanılan ödül hakkında şunları söyledi:

“‘Köklere Dönüş’, ‘Bize Gelen Bizi Yaşar’ mottolarını kullanan müzemizin, 2021 yılında Avrupa Müze Forumu Silletto Büyük Ödülü ile yılın müzesi ödülünü kazanması, ardından 2022 Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülü'nü ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Özel Ödülü'nü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın elinden alması ile yaşadığımız en anlamlı gurur, sorumluluklarımızı artırdı ve heyecanımızı pekiştirdi.

12 yıl önce amatörce başladığımız ailemizin hikâyesi, Anadolu’nun ruhu ile buluştu, giderek büyüdü ve bugün uluslararası alanda ülkemizi temsil eden, kadim kültürümüzü bayraklaştıran bir mekâna dönüştü. Bugün ise, Slovenya’da tasarım ve mimarlık dünyasının çok önemli isimlerinden oluşan jüri tarafından “Big See Tourism Design Week 2023” zirvesinde Grand Prix Turizm Dizayn Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Toprağımızın ruhunu yansıtan hikâyemiz, dünyanın kültür başkenti olan Anadolu’nun kadim mirasını bugünden geleceğe taşıyarak, dünyanın en önemli kültürel tasarım ödüllerinden birini kazandı. Ailemiz, dostlarımız ve ülkemiz adına bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Biz; bir ayağımızı köyümüzün toprağına sabitledik ve diğer ayağımız ile tüm dünyayı dolaşıyoruz. Kültür mirası alanında bu kadar önemli ödüller ile buluşmayı başaran ülkemizin ilk müzesi olmak, kültür elçilerimizin tanımlaması ile çok büyük bir başarı hikâyesi oldu.

Biz dünya müzecilik anlayışına yepyeni bir bakış acısı getirdik. Müzemiz; köyden kente göç meselesini, tarım ve hayvancılığın önemini, Anadolu köylerinin özgün mimarisini, unutulmaması gereken geleneksel yaşamımızı bütünsel bir yaklaşım ile olgusal mesajlara dönüştürdü. Rahmetli Dedem Mecit Yavuz’un babam Kenan Yavuz’a ‘oğlum ne olursan ol köyünü unutma, Allah’ın sana verdiği fırsatları toprağına olan borcunu ödemek için kullan’ vasiyeti, bizim kızıl elmamız oldu. Biz de üçüncü kuşak olarak inşallah bu mirasın bayrağını ileriye taşıyacağız.”

Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan “Türkiye Büyükelçisi olarak 2023 Big See Dizayn Konferansına katılmaktan çok mutlu oldum. Bu muhteşem organizasyon için Big See Platformu'nu tebrik ediyorum. Türkiye gerek mimari, gerek tasarım ve gerekse kültürel zenginliği ile doğu ile batının, kuzey ile güneyin derin kültür mirasının kesişme noktasıdır. Bugün burada Turizm Tasarım Büyük Ödülü'nü alan Kenan Yavuz Etnografya Müzemizi tebrik ediyor, bu ödülün; ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin artmasına ve karşılıklı olarak kültürlerimizin daha iyi tanınmasına olanak sağlayacağına inanıyorum.”

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Özgün hikâyesi ve mimarisi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kültürel ve coğrafi buluşma noktası olan Demirözü İlçesi/Beşpınar Köyünde İş İnsanı Kenan Yavuz tarafından kurulan müze, kurucusunun geçmişten aldığı ilhamı, kültürel kodları ile görünür kılarak günümüze taşıyor.

Müze köylerde tahrip olan evlerden toplanan taşlar ve ahşaplar ile 26 farklı mekândan oluşuyor ve 24 bin metrekare alana yayılıyor. 2023 yılı yaz döneminde 40 bin ziyaretçi ağırlayan müze, ziyaretçilerine kültür derinliğini ve zenginliği olgusal olarak keşfetmelerine olanak sağlıyor.