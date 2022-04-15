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Alışık'tan 'Adamın Teki' 0:00 / 0:00

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Kerem Alışık’ın kendi şiirleri dışında Attila İlhan şiirlerini de seslendirdiği 'Sözümün İçindekiler' adlı albümün ilk şiiri 15 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında yer aldı. Hülya Saatçi Önal’a ait bir şiirin de yer aldığı Sözümün İçindekiler adlı projede piyasaya çıkan ilk şiir, Alışık’ın kaleminden 'Adamın Teki'...

Kerem Alışık’ın önemli bestecilerin eserleri eşliğinde seslendirdiği şiirlerden ilki olan 'Adamın Teki’nin bestesi Musa Özmen’e, düzenlemesi Ercan Saatçi’ye ait. Yönetmenliğini Levent Özdemir’in yaptığı ilk şiirin video klibi yakında görsel ve dijital mecralarda yayınlandı.

'Sözümün İçindekiler' projesi için Kerem Alışık şunları söyledi: Sözü şiir olarak tanımlamaya çalışmak denizi yürüyerek geçmeye benzer. Ben sayısız kere denizi yürüyerek geçmeye çalıştım. Anladım ki ne kadar çalışırsam deniz o kadar açılıyor. Sözümün içinden şiir olarak çıkanlar aslında gönlümün söyledikleri…