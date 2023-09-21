‘Kim Bu Ben’ 27 Eylül'de gala yapıyor Engin Hepileri'nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu'nun ise müziklerini yaptığı, Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan'ın oynadığı 'Kim Bu Ben' oyununun galası 27 Eylül akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

10 sene önce Engin Hepileri’nin yeni ve yenilikçi yapımları bir platform altında toplama kararıyla kurulan ve bugüne kadar birçok kapalı gişe oyunu seyirciyle buluşturan Tiyatro iN, yeni sezonda da oyunlarıyla tiyatroseverler ile buluşmaya devam ediyor. ‘Anne’ oyununun ardından geçtiğimiz sezon sonu başlayan Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı ‘Kim Bu Ben’in oyuncu kadrosunda ise Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.

Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, seyirciyi oyunda sürprizleriyle ters köşeye yatırıyor. Sezon boyunca yurtiçi ve yurtdışı turneleriyle seyirci ile buluşacak oyunun galası 27 Eylül’de Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Oyunun 27 Eylül Zorlu PSM gala biletleri satışa çıktı...