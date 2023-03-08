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Kız Kulesi restorasyonunda son durum

Kız Kulesi'nde devam eden restorasyonda son durum görüntülendi. Tarihi yapıya son olarak gemilerle alt yapı için borular getirildi. Öte yandan kuleyi çevreleyen brandanın geçtiğimiz ay fırtına sonrası uçtuğu öğrenildi

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DHA
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin süren restorasyon çalışmalarında son durum görüntülendi. 
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    DHA'nın haberine göre kurulan iskelede çalışmaların sürdüğü görülürken çevresinde de alt yapı çalışması için borular getirilmesi dikkat çekti.
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'ni çevreleyen branda geçtiğimiz ay fırtına sonrası uçtu.
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    Brandanın uçmasıyla Kız Kulesi restorasyonunda son durum ortaya çıktı. Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenilenmesi çalışmaları sürüyor. Kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken gemilerle de alt yapı için borular getirildiği görüldü.

     
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    Kız Kulesi'nde geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayının sonunda Kız Kulesi'ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etmişti.
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" demişti.
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    "MÜZE OLARAK DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM"

    Bu arada Üsküdar sahile gelenler kuledeki çalışmaları izliyor.  Mustafa Altay, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Buranın en azından sağlam hale getirilmesi doğru bir şey. Müze olarak devam etmesinden yanayım. Deprem kuşağındayız, kuleyi denizden toplamaktansa uygun sağlamlıkta olmasını tercih ederim" dedi.
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

    Emine Kaya da, "Çok uzun sürdü ama ne olacak bilmiyorum inşallah güzelliği bozulmaz" diye konuştu. İsmail Gültekin ise, "İyi bir şey olsun. Müze olsun, çalışmalar gayet güzel" dedi. 
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi
  • Kız Kulesi'ndeki son durum görüntülendi

 

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