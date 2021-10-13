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KKTC Başbakanı: Erken seçime hazırız 0:00 / 0:00

AA

UBP meclis grubu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Saner başkanlığında toplandı.

Saner, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile boşalan milletvekilliği için ara seçim yapılması gerekliliği ortaya çıktığını ve kendilerinin de o dönemde erken seçim yapılması için öneride bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı'na bugün hükümetin istifasını sundukların belirten Saner, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izleyeceği yol çerçevesinde biz UBP olarak erken seçime hazırız." dedi.

Saner, 30-31 Ekim'de gerçekleşecek UBP kurultayının ardından seçime gidilebileceğini dile getirerek, "Parti olarak hiçbir tereddüdümüz yoktur. Meclis görevini tamamlamıştır ve erken seçim kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Saner, UBP meclis grubunun 6 Şubat’ta erken seçim yapılması ve hükümetin istifası konusunda uzlaşı sağladığını aktardı.