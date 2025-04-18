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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu

        Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen 20. Köprüde Buluşmalar platformlarında ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:32
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        Köprüde Buluşmalar'da ödüller sahiplerini buldu
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, 20. yılında Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonelini bir araya getirdi.

        Nazlı Bulum
        Nazlı Bulum

        Hope Alkazar’da yapılan ödül töreninde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.

        Törende 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e İstanbul Film Festivali Emek Ödülü takdim edildi.

        Gülin Üstün
        Gülin Üstün
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        WORK IN PROGRESS PLATFORMU ÖDÜLLERİ

        Post prodüksiyon aşamasındaki 8 uzun metrajlı filmin yer aldığı Work in Progress Platformu seçkisini İsviçre’den Locarno Film Festivali’nin endüstri bölümü Locarno Pro’da proje yöneticisi ve yapımcı Marcello Paolillo, Danimarka’dan LevelK yöneticisi ve satış temsilcisi Tine Klint ve Türkiye’den senarist ve yönetmen Tunç Şahin değerlendirdi.

        Tine Klint
        Tine Klint

        Anadolu Efes Ödülü - 100.000 TL

        ÖLÜ KÖPEKLER ISIRMAZ (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan / Yapımcı: Nuri Cihan Özdoğan, Kaan Özdoğan)

        OGM Pictures İlk Film Teşvik Ödülü

        İSİMSİZ ESERLER MEZARLIĞI Melik Kuru (Yönetmen: Melik Kuru / Yapımcı: Hilal Şenel, Fahriye İsmayilova)

        Netflix Film Destek Ödülü - 150.000 TL

        BEKLENTİ (Yönetmen: Ali Özel / Yapımcı: Ali Özel, Osman Enes Yakut, Ahmet Necati Erdem)

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        Postgarden Renk Ödülü

        MEMENTO NON MORI (Yönetmen: Şeyhmus Altun / Yapımcı Fevziye Hazal Yazan, Şeyhmus Altun)

        İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan
        İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan

        Geliştirme aşamasındaki 8 uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projenin yer aldığı Film Geliştirme Platfomu seçkisini Almanya’dan Jyoti Film'in yöneticisi ve yapımcı Anke Petersen, Fransa'dan Pathé International Kıdemli Satış Temsilcisi Mayalen de Croisoeuil ve Türkiye'den senarist ve yönetmen Nisan Dağ değerlendirdi.

        Uluslararası ARTEKino Ödülü - 6.000 avro

        YAŞLI KADININ GARDİYANLARI (Yönetmen: Selda Taşkın / Yapımcı: Sezgi Üstün San, Gökçe Işıl Tuna)

        Köprüde Buluşmalar Ödülü - 100.000 TL

        SEN KÜÇÜK KUTU (Yönetmen: Mert Kaya / Yapımcı: Mert Kaya, Deniz İnal)

        Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü

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        KÖKLERİM HAVADA (Yönetmen: Elif Mermer / Yapımcı: Dilde Mahalli, Elif Mermer)

        Melodika Ses Ödülü

        YAŞLI KADININ GARDİYANLARI (Yönetmen: Selda Taşkın / Yapımcı: Sezgi Üstün San, Gökçe Işıl Tuna)

        Filmarka Ekipman Ödülü

        UYKU SERSEMİ (Yönetmen: Barış Kefeli, Nükhet Taneri / Yapımcı: Melisa Sözen)

        MFI Senaryo Atölyesi Ödülü

        ÇIKMAZ SOKAK (Yönetmen: Şeyhmus Altun / Yapımcı: Johanna Sveinsdottir, Ege Göksu)

        Kısa Film Atölyesi Ödülleri

        4 kısa filmin yer aldığı Kısa Film Atölyesi projelerini Avusturya’dan Square Eyes’da yapımcı ve satış temsilcisi Berry Hahn, Türkiye’den yönetmen ve senarist Selcen Ergun ve Fransa’dan Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali yöneticisi Tim Redford değerlendirdi.

        Lumix Pro Destek Ödülü

        SEÇİM GÜNÜ (Yönetmen: Deniz Cengiz / Yapımcı: Deniz Cengiz, Selen Şenay)

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        Depo Film Kısa Metraj Ödülü - 50.000 TL

        YAPAYALNIZ (Yönetmen: Ilgın Harput, Ömer Gürkan / Yapımcı: Aslıhan Altuğ)

        Square Eyes Danışmanlık Ödülü

        ORINI (Yönetmen: Gülsüm Öngen / Yapımcı: Yaşar Irmak)

        İKSV Genç Sanatçı Fonu'nun Uluslararası Hareketlilik Destek Programı ve Tallinn & Baltic Event'in Industry bölümü işbirliğiyle bu yıl ilk kez verilen “Sektöre Giriş Mentorluk Programı Katılım Ödülü”nü Tallinn & Baltic Event'in Industry Bölümü Yöneticisi Marge Liiske, Gizay Akdoğan’a takdim etti.

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        #İKSV
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