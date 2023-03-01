'Korkuyorum' 28 Nisan’da sinemalarda

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Hereditary ve Midsommar gibi filmlere imza atan yönetmen Ari Aster, korku komedi filmi Beau Is Afraid (Korkuyorum) ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Aster'in senaryosunu da yazdığı film paranoyak bir adamın, annesine, evine dönmek için çıktığı destansı yolculuğu konu alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği ve 28 Nisan’da sinemalarda olacak Korkuyorum'un başrolünde başarılı oyuncu Joaquin Phoenix yer alıyor. Joker’de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alan Phoenix'e, Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen Mckinley Henderson, Hayler Squires, Denis Ménochet, Kylie Rogers, Armen Nahapetian, Parker Posey ve Pattie Lupone gibi isimler eşlik ediyor.