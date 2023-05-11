'Korkuyorum' İKSV Galaları'nda

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, Ari Aster’ın yeni filmi Beau is Afraid / Korkuyorum’u ağırlıyor. Vizyona çıkmadan önce 6 Haziran’da Kadıköy Sineması ve CineWAM City’s Nişantaşı'nda yapılacak gala gösteriminin biletleri 11 Mayıs’ta Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından 12 Mayıs Cuma günü Passo’da genel satışa açılıyor.

Günümüz sinema dünyasının en yaratıcı isimlerinden Ari Aster, son filmi Korkuyorum ile seyirciyi bilinmeyene doğru delicesine bir yolculuğa çıkarıyor. Hereditary ve Midsommar ile korku-gerilim türüne taze kan getiren Ari Aster'ın her zamanki gibi senaryosunu yazıp yönettiği Korkuyorum, annesine ulaşmaya çalışan paranoyak bir adamın macerasını anlatıyor. Filmin başrolünü benzersiz performansıyla Joaquin Phoenix üstleniyor.

Korkuyorum için, 2011'de yönettiği Beau adlı kısa filmini temel alan Ari Aster, bu filmi bir "kâbus-komedi" olarak tanımlıyor. Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalıyor; iç dünyasının gizemini ve annesiyle ilişkisini çözmeye çalışıyor. Günümüz dünyasının duygusal kaoslarını ve kolektif bilinmezliğini mercek altına alan film, bir adamın tek başına yolculuğunu izlerken bize her adımda korku ve mizahı birlikte sunuyor.