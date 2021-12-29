Küçükçekmece'de yastık deposunda yangın!

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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