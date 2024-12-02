'Kuğu Gölü' Ocak ayında İstanbul'da

Pek çok uluslararası festivalde sahne alan The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı 'Swan Lake-Kuğu Gölü Balesi' ile Türkiye Turnesi kapsamında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. Grup, 20, 21 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu’nda sahne alacak.

Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan dünya çapında ünlü dansçılarla iş birliği yaparak büyük başarılar elde eden ve The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahneye konan 'Kuğu Gölü Balesi', muhteşem koreografisi, büyüleyici kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziği ile her yaştan izleyiciye eşsiz bir deneyim sunuyor.