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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Kuğu Gölü' Ocak ayında İstanbul'da

        'Kuğu Gölü' Ocak ayında İstanbul'da

        The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski'nin unutulmaz başyapıtı 'Swan Lake-Kuğu Gölü Balesi' ile Türkiye Turnesi kapsamında 20, 21 ve 22 Ocak'ta İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu'nda sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:29
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        'Kuğu Gölü' Ocak ayında İstanbul'da
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        Pek çok uluslararası festivalde sahne alan The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı 'Swan Lake-Kuğu Gölü Balesi' ile Türkiye Turnesi kapsamında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. Grup, 20, 21 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu’nda sahne alacak.

        Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan dünya çapında ünlü dansçılarla iş birliği yaparak büyük başarılar elde eden ve The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahneye konan 'Kuğu Gölü Balesi', muhteşem koreografisi, büyüleyici kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziği ile her yaştan izleyiciye eşsiz bir deneyim sunuyor.

        Rus klasik balesinin doğuşu sayılan, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı “Kuğu Gölü Balesi’” nde kötü bir güç tarafından kuşa dönüştürülen Odette'in, masalsı bir atmosferde, aşk, ihanet ve dönüşüm temalarını işleyen hikayesi anlatılıyor. Genç prens, kuğu prensesine sonsuz aşkına yemin eder, ancak kötü büyücü Odile'e aldanarak bu sözüne ihanet eder. Sonunda, balenin kasvetli sonu değişir ve prens ile kuğu, kötü büyüyü bozarak parlak bir apoteoz ile sonlanır. Gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #The Imperial Russian Ballet Company
        #Kuğu Gölü
        #Çaykovski
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