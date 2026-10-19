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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Aki Takase Japanic beşlisiyle CRR'de

        Aki Takase Japanic beşlisiyle CRR'de

        Japon piyanist ve besteci Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim Çarşamba akşamı ilk kez İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) sahnesinde seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Aki Takase Japanic beşlisiyle CRR'de

        Japon piyanist ve besteci Aki Takase, Japanic beşlisiyle 21 Ekim Çarşamba akşamı ilk kez İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) sahnesinde! Nisan 2026’da Alman Caz Ödülleri’nin (Deutscher Jazzpreis) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Takase’nin topluluğunda pikap, piyano ve saksafonla birlikte doğaçlamaya katılıyor. “Thema Prima” ve “Forte” albümleriyle uluslararası müzik basınında övgüyle karşılanan beşli, caz tarihinin ritimlerini hip-hop ve serbest doğaçlamayla işliyor.

        Tokyo’dan Berlin’e, Waller’dan Monk’a

        Aki Takase, Tokyo’daki Toho Gakuen’de klasik piyano eğitimi aldıktan sonra caza yöneldi. Osaka doğumlu sanatçı, Avrupa’daki ilk konserini 1981’de Berlin Caz Festivali kapsamında Berlin Filarmoni’de verdi. David Murray ve Fred Frith gibi müzisyenlerle çalıştı. Fats Waller ve Thelonious Monk’un eserlerini kendi piyano diliyle yeniden yorumlayan Takase, 1980’lerin sonundan bu yana Berlin’de yaşıyor.

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        Japanic’in Müzisyenleri

        Daniel Erdmann, Das Kapital ve Velvet Revolution topluluklarıyla tanınan bir saksafoncu ve besteci. DJ Illvibe adıyla çalışan Vincent von Schlippenbach, hip-hop ve müzik prodüksiyonundaki deneyimini Japanic’e taşıyor; Seeed ve Lychee Lassi ile çalıştı. Berlinli kontrbasçı Johannes Fink’in birlikte çaldığı isimler arasında Lee Konitz ve Kurt Rosenwinkel var. Norveçli davulcu ve besteci Dag Magnus Narvesen ise DAMANA sekizlisi ve Kitchen Orchestra’daki çalışmalarıyla biliniyor.

        Her Köşede Bir Sürpriz

        Japanic’in ilk albümü “Thema Prima”, 2019’da yayımlandı. John Fordham, The Guardian’da albümün canlılığını övdü. All About Jazz yazarı Ian Patterson, müzisyenler arasındaki uyumun yarattığı keşif duygusunu “Her köşede bir sürpriz var.” sözleriyle anlattı. Konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #caz
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