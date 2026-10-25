Altın Portakal 'Daima' diyerek başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilki 1964'te Avni Tolunay'ın girişimiyle gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63'üncü kez kapılarını açtı. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Altın Portakal, bugün geleneksel olarak yapılan kortej ile başladı. Bu yıl 24- 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin açılış töreni ise Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı gecede, son bir yılda hayatını kaybeden oyuncu, yapımcı, senarist, set çalışanları ve sanat camiasının önde gelen isimleri 'Kaybettiklerimiz' başlığı ile hazırlanan video kliple anıldı, izleyiciler bu anlara ayakta alkışlarla eşlik etti. Kadir İnanır'ı anmak için ise hazırlanan video klip izletildi. Videoda oyuncular Kadir İnanır ile yaşadıkları anılarını anlattı. Emre Kınay ise hafızalara kazınan film müziklerini seslendirdi.

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'DEĞERLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA TAŞIMAYA KARARLIYIZ'

Açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, festivalin aylarca emek verilerek hazırlandığını belirterek, "Festivalimizi tasarlarken çok büyük emek verdik. Bu festivalin ruhunu, heyecanını ve birleştirici gücünü geleceğe taşımak için büyük bir kararlılıkla yol aldık. Çünkü bazı değerler vardır ki yalnızca geçmişimiz olmaz. Aynı zamanda bugünümüzü yaşatır ve geleceğimize ışık tutar. Altın Portakal da işte böyle bir değerdir. Ve biz bu değere sahip çıkmaya, onu daha da büyütmeye, Antalya'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya taşımaya kararlıyız" dedi.

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'FİLM FESTİVALİMİZİN SLOGANI DAİMA'

Festival temasına dikkati çeken Başkanvekili Özdemir, "Sinemaya duyduğumuz sevgi geçici değildir. Antalya'nın sanatla kurduğu bağ geçici değildir. Altın Portakal'a sahip çıkma irademiz geçici değildir. Bizim sinemaya olan tutkumuz daima, kararlılığımız daima, inancımız daima. İşte bu yüzden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalimizin sloganı 'Daima'" diye konuştu.

SAVAŞ BÖLGELERİNDE KAYDEDİLEN FİLMLER GÖSTERİLECEK

Dünyada meydana gelen savaşlara değinen Özdemir, "Ekranlarımızda yıkılan şehirleri, evlerinden koparılan insanları, hayatını kaybeden çocukları görüyoruz. Hiçbir savaş sıradan değildir. Hiçbir çocuğun ölümü bir haber başlığından ibaret değildir. Bu anlayışla bu yıl festivalimizin programına özel bir bölüm ekledik: 'Kökler, Işık ve Kanatlar.' Savaşın gölgesinde üretmeye çalışan sinemacıların hikayelerine odaklanan bu bölümde Lübnan, İran, Filistin ve Ukrayna'dan gelen filmleri göstereceğiz. Bu filmler aracılığıyla o yıkımın ortasında yaşamaya, üretmeye ve anlatmaya devam eden insanların hikayelerine tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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'BU BİRİKİME LAYIK OLMAK AMACIMIZ'

Festivalin Jüri Başkanı Derviş Zaim, yıllar önce ilk filminin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde izlendiğini belirterek, "Burada ilk filmimi 1996 yılında gösterme şansını yakalamıştım. Hayatımda aldığım ilk sinema ödülünü yine aynı yıl burada almıştım, ilk filmimle. Dolayısıyla aradan bunca uzun sene geçtikten sonra burada jüri başkanı olarak bulunuyor olmanın gururu içindeyim. Bu anlamda festivale teşekkür ediyorum. Festival 63. yılını kutluyor. Bu çok önemli bir geçmiş, birikim. Bu birikime layık olmak bizim amacımız. Festivalin önümüzdeki yıllarda da gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum" dedi.

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SİNEMANIN USTA İSİMLERİNE ÖDÜL

Gecede Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e Sinema Emek Ödülü sunulurken, genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas da Genç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Bu yıl Sinemaya Katkı Özel Ödülü ise Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) verildi.

'UMARIM BÜTÜN GENÇ KIZLAR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİR'

Genç Başarı Ödülü'nü Derviş Zaim ve Tilbe Saran'dan alan Leyla Smyrna Cabas, "Burada kısacık bir şey söylemek istiyorum. Bana verilen fırsatların değerini biliyorum ve onları en iyi şekilde değerlendireceğim. Kız çocukları ve kadınların haklarına ulaşmakta, hatta hayatta kalmakta zorlandığı bir dünyada ben kendimi şanslı hissediyorum, hem de çok. Umarım bütün genç kızlar hayallerini gerçekleştirme fırsatını bulur ve umarım bir gün bunun için şanslı olmak gerekmez" dedi.

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CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU'NA GENÇ BAŞARI ÖDÜLÜ

Cem Yiğit Üzümoğlu'na Genç Başarı Ödülü'nü takdim eden Şenay Gürler, "Cem'le yıllar önce bir sette çalışmıştık. Lise öğrencisiydi. Onunla çekim yaparken konuştuğumuzda inanılmaz bir entelektüel birikimi olduğunu fark ettim. Benim sette en iyi arkadaşımdı. Birçok şeyi paylaşabildiğim, oyuncu olmasının yanında insan olarak da son derece değerli. Böyle şahane bir insana ödül vermek için çok mutluyum" dedi. Cem Yiğit Üzümoğlu ise şöyle konuştu: "Ben de bu ödülü böyle değerli insanlardan aldığım için çok mutlu ve çok onurluyum. Bu ödülü bana verdikleri ve beni genç olarak değerlendirdikleri için teşekkür ederim. Öncelikle aileme ve hayat arkadaşıma teşekkür ederim. Bu zamana kadar yapmış olduğum her şeyde benimle birlikte olan bütün oyuncu arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, ustalarıma, bana örnek olan insanlara teşekkür ederim. Onlar gibi müthiş oyuncuların bize açtığı bu yolda biz de bir genç olarak bugün, yarın belki başka gençlere benzer fırsatları açacağız. Bana el veren, beni yetiştiren, bana hayatta dokunan o kadar çok insan var ki."

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BKM'YE SİNEMAYA KATKI ÖZEL ÖDÜLÜ

Sinemaya Katkı Özel Ödülü'nü Ersin Korkut ve Ezgi Mola, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir'in elinden aldı. 30 yıl BKM'ye emek verdiğini kaydeden Ersin Korkut, "Orada emek veren ve hayatımda tanıdığım insanlarla tanıştım. Orası benim için bir okul. 30 yılda çok şey öğrendim" ifadelerini kullanırken, Ezgi Mola ise "Beşiktaş Kültür Merkezi benim de çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir kurumdu. Sonrasında o ailenin bir parçası olmak da gurur vericiydi. Yapılan tüm işlerde emeği geçen herkese buradan teşekkürlerle bu ödülü alıyoruz" dedi.

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SUZAN KARDEŞ: BEN TÜRKİYE'NİN OSCAR'INI ALDIM

Suzan Kardeş'e ödül vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetmen Ömer Faruk Sorak, "Bu 40'ıncı yılımız Suzan'la. Ben Suzan'ı tanıdığımda TRT'de çalışıyordum. Suzan da o dönemin genç makyözlerinden biriydi. On parmağında on marifet vardı. Suzan hiç değişmedi. Aynı heyecanla, enerjiyle, yetenekle bizim sektörümüzün birçok alanında güzel işlere imza attı" diye konuştu.

Suzan Kardeş ise duygularını şöyle dile getirdi: "Ben bu ödülü Oscar olarak hayal ediyorum. Ben Türkiye'nin Oscar'ını aldım. Sinema dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen, insanı başka bir hayal dünyasında yaşatan bir şey. Ben ödülümü bütün set arkadaşlarıma, bugüne kadar hayatıma girmiş herkese ve dokunduğum bütün oyunculara hediye ediyorum. Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Ben yarışmıyorum, hak ediyorum. Kızım bensiz büyüdü, ben onsuz yaşlandım. Ama sinema aşkı hiçbir zaman bitmedi. Ona da selam olsun."

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ABDURRAHMAN KESKİNER'E SİNEMA EMEK ÖDÜLÜ

Yapımcı Abdurrahman Keskiner Sinema Emek Ödülü'nü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun elinden aldı. Keskiner, 'Muhsin Bey' filmiyle 1987'de 5 ödül aldığını belirterek, "70'e yakın film, 6 dizi, ne kadar olduğunu bilmiyorum çok sayıda belgesel yaptım. Yeni nesil daha fazla geliyor, sansürle uğraşması yok" diye konuştu.

TİLBE SARAN'A ONUR ÖDÜLÜ

Onur Ödülü'ne layık görülen Tilbe Saran ödülünü Mehmet Binay ve Caner Alper'in elinden aldı. Saran, festival ekibine teşekkür ederek, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menderes Samancılar'a Onur Ödülü takdim eden oyuncu Berkay Ateş, Samancılar'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Usta oyuncu Menderes Samancılar ise "Altın Portakal Film Festivali'nin tüm emekçilerine, A'dan Z'ye emeği geçen herkese, dünden bugüne sonsuz teşekkür ediyorum. Yıllarca bu festival ayakta dursun diye mücadele eden Antalya halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Ödülümü de bu yıl basın emekçilerine armağan ediyorum. Yaşasın özgür basın ve yaşasın sanat, sinema" dedi.