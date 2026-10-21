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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        Türkiye'nin en köklü sinema festivali 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın sunacağı görkemli açılış töreniyle 24 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Bir hafta boyunca sinemanın seçkin yapımlarını, usta isimlerini ve genç yeteneklerini Antalya'da buluşturacak festival, 31 Ekim'e kadar kente sinema coşkusu yaşatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        Türkiye’nin sinema geleneğinde köklü bir yere sahip olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 63. yılında bir kez daha sinemanın büyüsünü Antalya’ya taşıyor. 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak festival, başarılı oyuncular Pınar Altuğ ve Emre Kınay’ın sunacağı açılış töreniyle sinemaseverlere ‘merhaba’ diyecek.

        Sinemanın yıldızları Antalya’da buluşuyor

        31 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek festival, sinemanın merakla beklenen yapımlarını beyazperdeye taşırken sinemanın usta isimlerini, genç yeteneklerini ve sektörün önemli temsilcilerini de bir araya getirecek. Film gösterimlerinin yanı sıra gerçekleştirilecek etkinliklerle kentin dört bir yanına yayılacak sinema coşkusu, Antalya’yı bir hafta boyunca sinemanın buluşma noktası hâline getirecek.

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        Festivalin açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak. Gecede, Altın Portakal’ın sahiplerini belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Jüri Başkanı, yönetmen Derviş Zaim ve jüri üyeleri de yer alacak.

        Kırmızı halıdan ödül törenine, sinemaya adanmış bir gece

        Antalya sokaklarını her yıl sinemanın sevilen yüzleriyle buluşturan geleneksel kortej, sanatçılarla sinemaseverler arasındaki sıcak ve coşkulu karşılaşmalara sahne olacak. Kortejin ardından gerçekleştirilecek açılış töreninde ise sinemaya yıllar boyunca emek vermiş, sanatıyla iz bırakarak sinema kültürüne değer katmış isimler onurlandırılacak.

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        Gecede Menderes Samancılar ve Tilbe Sarana Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş’e Sinema Emek Ödülü sunulurken genç oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas da Genç Başarı Ödülleri’nin sahibi olacak. “Sinemaya Katkı Özel Ödülü” de Beşiktaş Kültür Merkezi’ne (BKM) takdim edilecek.

        Sinemanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken geleceğine de ışık tutacak olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihleri arasında Antalya’da sinema tutkusunu yeniden bir araya getirecek.

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        #Altın Portakal Film Festivali
        #Menderes Samancılar
        #Tilbe Saran
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