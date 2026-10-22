Anadolu Kısaları Forum II’ye seçilen projeler açıklandı

Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği (AKSASDER) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Anadolu Kısaları Forum II için geri sayım başladı. 30 Ekim – 1 Kasım 2026 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Karaköy Kampüsü ve Atlas Pasajı’nda gerçekleştirilecek Forum’un bu yılki proje seçkisi belli oldu.

Seçici kurulun değerlendirmesiyle 13 proje belirlendi

Bu yıl Forum’a başvuran projeler, iletişimci ve yazar Pınar İlkiz, oyuncu Reyhan Özdilek, yönetmen Nur Sultan Bulut ile yönetmen ve senarist Ali Rıza Bayazıt’tan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

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Değerlendirme sürecinin ardından 13 kısa film projesi Anadolu Kısaları Forum II’ye katılmaya hak kazandı.

Seçkide Abdullah Korkut’un Bir Ruhsal Otopsi Denemesi, Baturay Tunçat’ın Made in China, Deniz Devrez’in Araba Aldım Kadın Oldum, Diyar Kardaş’ın Arya, Eda Güngör Korçak’ın Her Şey Yolundaymış Gibi, Elçin Elgin’in Benim Hakkımda Değil, Fadik Sevin Atasoy’un Yum Yum, İpek Efe’nin Flare, Orkun Alp Eğinlioğlu’nun Cehennemden Kaçarken Hatıralarım, M. Safa Karataş ve Berat Karataş’ın Ası, Sena Amanvermez’in Vestiyer, Ufuk Umut’un Kedi Olmak İstiyorum ve Zehra Eda Sert’in Devlerden Korkmuyorum adlı projeleri yer alıyor.

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TOBB Next Frame’den bir proje daha Forum’a katılıyor

Seçici kurul tarafından belirlenen 13 projeye ek olarak, TOBB Next Frame kapsamında ödül alan İzel Şenal’ın Sarı Bisiklet projesi de Anadolu Kısaları Forum II’ye katılacak.

Böylece Forum, bu yıl toplam 14 kısa film projesini ağırlayacak.

Projeler uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşacak

Üç gün sürecek Forum kapsamında seçilen projeler, pitching çalışmaları, bire bir senaryo danışmanlığı ve sektör buluşmalarına katılacak. Katılımcılar, projelerini geliştirme ve ulusal ve uluslararası sinema profesyonelleriyle yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacak.

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Bu yılın programında yapay zekâ destekli görsel üretim atölyesinin yanı sıra kısa film dağıtımı, festival stratejileri, ortak yapım olanakları, sinema sektöründe etik ve güncel üretim pratiklerini ele alan paneller de yer alacak.

Forum kapsamında sağlanacak sektörel ödül ve desteklerle projelerin yapım, postprodüksiyon ve dağıtım süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Anadolu Kısaları Forum II için geri sayım başladı

İlk kez 2025 yılında düzenlenen Anadolu Kısaları Forum, ikinci yılında da Türkiye’den ve yurt dışından sinema profesyonellerini yükselen yeteneklerle İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor.

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Forum’un kamuya açık panel ve söyleşileri, kısa film üretiminin farklı aşamalarını merak eden sinemaseverlerin katılımına açık olacak.

Etkinlik programı ve güncel duyurulara Anadolu Kısaları Forum’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.