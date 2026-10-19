Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve 12–20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak 37. Ankara Film Festivali’nin afişi belli oldu. Festivalin düzenlediği Afiş Yarışması’nda birincilik ödülüne, tasarımcı Pınar Demir’in tasarımı değer görüldü.

Ankara’nın kent kimliği ve mizahi yaklaşım

Çizer ve gazeteci Aslı Alpar, ressam Habip Aydoğdu ile akademisyen Zülfükar Sayın’dan oluşan jüri; Pınar Demir’in tasarımını “güncel bir toplumsal olguyu yaratıcı bir görsel anlatıya dönüştürmesi, mizahi yaklaşımı, özgün illüstrasyon dili ve Ankara’nın kent kimliğiyle kurduğu güçlü ilişki” nedeniyle birinciliğe seçti.

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Jüri değerlendirmesinde ayrıca; antropomorfik karakterlerin yer aldığı dinamik kompozisyonun, güçlü renk karşıtlıklarının ve çağdaş illüstrasyon dilinin afişin mizahi etkisini desteklediği vurgulandı. Afiş; güncel kent kültürünü özgün bir bakış açısıyla yorumlaması, sosyal medyada oluşan kolektif bir deneyimi yaratıcı bir grafik anlatıya dönüştürmesi ve Ankara Film Festivali’nin çağdaş, dinamik ve kentle bütünleşen kimliğini başarıyla temsil etmesi sebebiyle ödüle değer bulundu.

Festival kolektif bir buluşma noktası

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunu olan ve yaklaşık 10 yıldır farklı disiplinlerde tasarım üretimini sürdüren Pınar Demir, tasarıma yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: “Gençlerin Kızılay tabelasını sahiplenerek sıradan bir kent unsurunu kolektif bir buluşma noktasına çevirmesi ve bu sahiplenişin bir akıma dönüşmesinden ilhâm aldım. Bu kez aynı noktayı, insanları Ankara Film Festivali’nde bir araya gelmeye çağıran bir buluşma alanı olarak yeniden kurguladım.”

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Ödül, festivalin 12 Kasım akşamı gerçekleştirilecek Açılış Töreni’nde sahibine sunulacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek.