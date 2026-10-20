Asırlık Darphane-i Amire, beş müzeyle Osmanlı'nın hazinelerini ziyaretçilerle buluşturacak

İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan tarihi Darphane-i Amire yerleşkesi, kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 17 bin metrekarelik alanda oluşturulan beş ihtisas müzesinin 24 Ekim Cumartesi günü açılması planlanıyor.

ASIRLIK YAPILAR YENİDEN HAYAT BULDU

Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yapan Darphane-i Amire, 2019 yılında Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından restorasyona alındı. Bazı bölümleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tarihi yapı topluluğu, yedi yıllık çalışmalar sonucunda yeniden işlevlendirildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, bilim kurulunun öncülüğünde yürütülen restorasyonla önemli bir kültürel mirasın koruma altına alındığını belirtti.

BEŞ MÜZEDE 10 BİNİ AŞKIN ESER

Yerleşkede oluşturulan Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümayun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita müzeleri, Osmanlı tarihinin farklı dönemlerine ait koleksiyonları bir araya getiriyor.

Hat Müzesi'nde yaklaşık 2 bin eser, Porselen Müzesi'nde 5 bin 300 parça porselen, Esliha-i Hümayun Müzesi'nde ise yaklaşık 2 bin 500 tarihi silah sergilenecek. Darphane ve Endüstri Araçları Müzesi'nde sanayi devrimi dönemine ait 500 üretim aracı ve obje, Harita Müzesi'nde de tarihi haritalar ziyaretçilerle buluşacak.

TARİHİN HAFIZASI GELECEĞE TAŞINIYOR

Temelleri 1727'deki imar faaliyetlerine dayanan Darphane-i Amire, Sultan II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarıyla bugünkü görünümüne kavuştu. Osmanlı'nın üretim ve ekonomi tarihinde önemli bir yere sahip olan yerleşke, yeni müzeleriyle sanat, bilim ve kültür mirasını aynı çatı altında buluşturacak.

Beş müzenin yanı sıra iki sanat galerisi ve Milli Saraylar Araştırma Merkezi de yerleşkede bulunuyor. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin de ilerleyen dönemde hizmete açılması hedefleniyor.