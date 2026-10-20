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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Asırlık Darphane-i Amire, beş müzeyle Osmanlı'nın hazinelerini ziyaretçilerle buluşturacak

        Asırlık Darphane-i Amire, beş müzeyle Osmanlı'nın hazinelerini ziyaretçilerle buluşturacak

        Topkapı Sarayı'nın asırlık Darphane-i Amire yerleşkesi, yedi yıllık restorasyonun ardından yeniden hayat buluyor. Osmanlı'nın sanatından askeri tarihine, üretim kültüründen coğrafi mirasına uzanan 10 bini aşkın eser, 24 Ekim'de kapılarını açması planlanan beş ihtisas müzesinde ziyaretçilerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Beş müzede asırlık bir hikaye

        İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunda bulunan tarihi Darphane-i Amire yerleşkesi, kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 17 bin metrekarelik alanda oluşturulan beş ihtisas müzesinin 24 Ekim Cumartesi günü açılması planlanıyor.

        ASIRLIK YAPILAR YENİDEN HAYAT BULDU

        Osmanlı Devleti'nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yapan Darphane-i Amire, 2019 yılında Milli Saraylar'a devredilmesinin ardından restorasyona alındı. Bazı bölümleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tarihi yapı topluluğu, yedi yıllık çalışmalar sonucunda yeniden işlevlendirildi.

        Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, bilim kurulunun öncülüğünde yürütülen restorasyonla önemli bir kültürel mirasın koruma altına alındığını belirtti.

        BEŞ MÜZEDE 10 BİNİ AŞKIN ESER

        Yerleşkede oluşturulan Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümayun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita müzeleri, Osmanlı tarihinin farklı dönemlerine ait koleksiyonları bir araya getiriyor.

        Hat Müzesi'nde yaklaşık 2 bin eser, Porselen Müzesi'nde 5 bin 300 parça porselen, Esliha-i Hümayun Müzesi'nde ise yaklaşık 2 bin 500 tarihi silah sergilenecek. Darphane ve Endüstri Araçları Müzesi'nde sanayi devrimi dönemine ait 500 üretim aracı ve obje, Harita Müzesi'nde de tarihi haritalar ziyaretçilerle buluşacak.

        TARİHİN HAFIZASI GELECEĞE TAŞINIYOR

        Temelleri 1727'deki imar faaliyetlerine dayanan Darphane-i Amire, Sultan II. Mahmud döneminde gerçekleştirilen genişletme çalışmalarıyla bugünkü görünümüne kavuştu. Osmanlı'nın üretim ve ekonomi tarihinde önemli bir yere sahip olan yerleşke, yeni müzeleriyle sanat, bilim ve kültür mirasını aynı çatı altında buluşturacak.

        Beş müzenin yanı sıra iki sanat galerisi ve Milli Saraylar Araştırma Merkezi de yerleşkede bulunuyor. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin de ilerleyen dönemde hizmete açılması hedefleniyor.

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