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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Back to The Future Musical' geliyor

        'Back to The Future Musical' geliyor

        Michael J. Fox'un baş rolünde yer aldığı 1980'lerin kült filmden uyarlanan, Broadway ve West End'in fenomen müzikali 'Back to The Future Musical' 12–23 Ocak 2028 tarihleri arasında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        'Back to The Future Musical' geliyor

        Zorlu PSM, 14. sezon lansmanında duyurduğu Back to the Future The Musical ile 1985 yapımı kült filmin müzikal uyarlamasını Ocak 2028’de Turkcell Sahnesi’nde ağırlıyor. Filmin senaryosunu birlikte kaleme alan Bob Gale ve yönetmen Robert Zemeckis’in imzasını taşıyan, Broadway ve West End’de büyük ilgi gören yapımın Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek gösterimleri seyirciye unutulmaz bir müzikal deneyimi yaşatacak.

        Olivier, WhatsOnStage ve BroadwayWorld ödüllerinde En İyi Yeni Müzikal seçilen Back to the Future The Musical, Tony ödüllü yönetmen John Rando’nun rejisiyle sinemanın unutulmaz hikayesini sahneye taşıyor. Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan yapım, mizahı, müzikleri ve etkileyici sahne teknolojileriyle uluslararası tiyatro sahnesinin öne çıkan prodüksiyonları arasında yer alıyor.

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        Marty ve Doc Brown ile 1955’e Sahnede Yolculuk!

        Hikayenin merkezinde, 1985 yılında Hill Valley kasabasında yaşayan lise öğrencisi Marty McFly yer alıyor. Marty, sıra dışı bilim insanı Doc Brown’ın bir DeLorean otomobilden dönüştürdüğü zaman makinesiyle yanlışlıkla 1955 yılına gidiyor. Geçmişte henüz lise çağındaki anne ve babasıyla karşılaşan Marty, farkında olmadan onların tanışmasına engel oluyor ve kendi geleceğini tehlikeye atıyor.

        Marty, bir yandan anne ve babasını yeniden bir araya getirmeye çalışırken diğer yandan genç Doc Brown’ın yardımıyla 1985’e dönmenin yollarını arıyor. Zamana karşı yarışın merkezinde ise filmle özdeşleşen DeLorean yer alıyor. Saat kulesine düşecek yıldırımla geleceğe dönmeye hazırlanan ikonik otomobil, etkileyici sahne efektleriyle müzikalin en dikkat çekici anlarından birine dönüşüyor.

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        Efsanevi Film Müzikleri Yeni Bestelerle Aynı Sahnede!

        Müzikalin yeni şarkıları, dünyaca ünlü besteciler Alan Silvestri ve Glen Ballard’ın imzasını taşıyor. Back to the Future filminin müziklerini de besteleyen Silvestri, Avengers: Endgame gibi önemli yapımların müzikleriyle tanınıyor. Michael Jackson’ın unutulmaz şarkısı “Man in the Mirror”ın yazarlarından Ballard ise pop müzik dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkıyor. İkilinin müzikal için hazırladığı yeni besteler, filmden hafızalara kazınan “The Power of Love”, “Johnny B. Goode”, “Earth Angel” ve “Back in Time” ile aynı sahnede buluşuyor.

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        N Kolay ana sponsorluğunda 12-23 Ocak 2028 tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek Back to the Future The Musical’ın biletleri 27 Ekim Salı günü passo.com.tr’de satışa çıkacak.

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        #müzikal
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