Bayburt'un köyünden Avrupa'ya uzanan müzecilik başarısı

Bayburt'ta Anadolu'nun kültürel mirasını, geleneksel yaşamını ve mimari dokusunu yaşatan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa'daki dördüncü ödülüne layık görüldü.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 2013 yılında kurulan kültür evi, 2019'da 'Resmi Özel Müze' statüsü kazandı.

Geleneksel yaşamda kullanılan araç gereçlerin sergilendiği, taş ve ahşap mimarinin örneklerini barındıran 25 bin metrekarelik alandaki müze, 26 farklı mekanıyla ziyaretçilerini Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturuyor.

Müze, 2021'de Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında "Silletto Ödülü", 2022'de Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü, 2023'te ise UNESCO ve Slovenya'nın ortak çalışması olan Bixen Turizm Tasarım Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

REKLAM

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, bu yıl da Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından Widen Your Scope (Kapsayıcılık) Ödülü'ne layık görülerek Avrupa'daki ödül sayısını 4'e yükseltti.

"BEŞ YILDIZLI MÜZE OLDUK"

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, İspanya'da düzenlenen ve 24 ülkeden yaklaşık 100 müzenin katıldığı organizasyonda önemli bir ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son 5 yılda 4'ü Avrupa'dan olmak üzere, 5 prestijli ödülün sahibi olduklarını belirten Yavuz, "Böylece beş yılda beş büyük ödülle taçlanan, zannediyorum Türkiye'deki tek müze olduk. Ben bunu 5'i bir yerde olarak tanımlıyorum. Beş yıldızlı müze olduk" dedi.

REKLAM

Yavuz, müzenin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayarak başarının temelinde Anadolu'nun kültürel değerlerini özgün bir anlayışla yaşatmalarının bulunduğunu ifade etti.

Müzenin mimari yapısı ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle farklılaştığını dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize bu kadar teveccüh gösterilmesinin nedeni, kimseyi taklit etmeden, kendi özümüzle kadim kültürümüzü, mirasımızı dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Özgün kimliğimiz, mimari yapımız, aile müzesi olmamız, Anadolu'nun mimari dokusunu bütün dünyaya tanıtmamız, paylaşım geleneğimizi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan geleneklerini deneyimleme fırsatı vererek ziyaretçilerimizle beraber bu anlamda yeni dünya müzecilik anlayışına da çok büyük yeni bir bakış açısı getirdik. Bu, Avrupa'da çok büyük bir ilgi görmeye devam ediyor."

REKLAM

Çok sayıda yabancı müzeden işbirliği ve çözüm ortaklığı teklifleri aldıklarını anlatan Yavuz, gelecek yıl uluslararası işbirliklerine yönelik çalışmalarını artıracaklarını kaydetti.

BU YIL 50 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Yavuz, uluslararası ödüllerin müzenin ve Bayburt'un tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Ödüllerin maddi karşılığından çok manevi değerlerinin bulunduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Maddi karşılıkları yok ama hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem dünyada tanınmamıza ve dikkat çekmemize vesile oluyorlar. Çünkü başka türlü sesinizi duyurmanız çok mümkün olmuyor. Kocaman dünyada Bayburt'un 45-50 kilometre uzağında, bir köyde, bir kırsal alanda müze yaparak uluslararası alana taşmak, kendi başımıza yapabileceğimiz kolay bir şey değil. Dostlarımızla, hemşerilerimizle, gönüllülerimizle bu güzelliği bugüne getirdik. Dolayısıyla da ödüllerimiz bizi dünyada ve Türkiye'de tanınmamıza çok büyük bir katkı koyuyor. Her geçen yıl ziyaretçi sayımız artıyor. Bu sene 50 bini geçeceğiz. Konserlerle, etkinliklerle, şenliklerle bu güzellikleri bütün halkımızla birlikte yaşıyoruz."