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        Haberler Kültür-Sanat BlackBox'ta yeniden 'Klasik Mitoloji'

        BlackBox'ta yeniden 'Klasik Mitoloji'

        Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilen Klasik Mitoloji Sertifika Programı, zenginleştirilmiş içeriğiyle 7 Kasım'da başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        BlackBox'ta yeniden 'Klasik Mitoloji'

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yetişkin eğitim programları sürüyor. Prof. Dr. Havva İşkan tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programı, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 7 Kasım Cumartesi günü yeniden başlıyor.

        Mitolojinin sanatın her alanında bıraktığı izlerin yakından incelendiği bu eğitimde, “Olympos Pantheonu” olarak bilinen tanrılar grubu ile antik çağın masalsı kahramanları ve anti-kahramanları incelenecek; kendilerinden önceki Anadolu, Mezopotamya ve Mısır kültürlerindeki yansımaları takip edilecek. Katılımcılar, mitolojik figürlerin zaman içindeki değişimini ve bu dönüşümün sanata nasıl yansıdığını dinleyecek.

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        7 Kasım’da başlayacak ve altı hafta boyunca BlackBox’ta düzenlenecek eğitime sanatseverler kombine biletle katılabilecek. Altı haftalık programı tamamlayan katılımcılara sertifika sunulacak.

        Sertifika programının biletleri İş Bankası kartlarına %25 indirim ayrıcalığıyla Biletix’ten temin edilebilir.

        Sertifika Programı Takvimi

        7 Kasım 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        • Mitoloji ve İnanç
        • Kybele İrdelemeleri

        14 Kasım 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        • Çapkın Koca-Kıskanç Eş?: Zeus ve Hera ve Dione
        • Denizcilerin Tanrıları: Poseidon ve Aphrodite

        22 Kasım 2026, Pazar / 11.00-14.00

        • Lykialı Kardeşler: Apollon ve Artemis
        • Tmoloslu Tanrı: Dionysos

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        • İttifaklardan Okumak: İlyada Destanı
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        12 Aralık 2026, Cumartesi / 11.00-14.00

        • Kahramanlar ve Anti-Kahramanlar: Herakles-Pandora-Perseus-Medusa

        Prof. Dr. Havva İşkan hakkında:

        Prof. Dr. Havva İşkan, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından doktorasını Almanya’daki Marburg Philipps Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik kariyerine Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde başlayan Prof. Dr. İşkan, 1990’da Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün kurucu kadrosunda yer aldı ve uzun yıllar burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Prof. Dr. Jale İnan ile Lyrbe’de başlayan kazı çalışmalarını 1988’den itibaren Patara’da sürdüren ve 2009–2024 yılları arasında Patara Kazı Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. İşkan, 2020’nin Türkiye’de "Patara Yılı" ilan edilmesinde önemli rol oynadı. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Havva İşkan, Pîrî Reis Denizcilik Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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