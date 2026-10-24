Çocuklar için 'Atta Festival' Kasım'da başlıyor

Çocukların sanat ve kültür haklarını odağına alan ve Türkiye'nin bebekler ve çocuklar için tasarlanmış ilk ve tek uluslararası sanat festivali olan Atta Festival, sahne sanatlarının yanı sıra teknolojik ve interaktif içeriklere de programında yer verdiği bir seçki ile onuncu kez seyircileriyle buluşacak. Atta Festival, 10. edisyonunda 20 Kasım– 6 Aralık 2026 tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasındaki farklı kültür ve sanat mekânlarında 0–12 yaş arası çocukları ve ailelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

On yıldır çocukları dünyanın farklı ülkelerinden nitelikli sanat yapımlarıyla buluşturan ‘Atta Festival’ bu yıl odağına Hollanda ve İspanya’yı aldığı çok özel bir uluslararası seçki ile çocukların sanat aracılığıyla yeni deneyimler edinmelerine, hayal kurmalarına ve farklı kültürlerle tanışmalarına alan açacak. Hollanda ve İspanya odaklarının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sıradışı yapımlara da ev sahipliği yapmaya hazırlanan ‘Atta Festival’ tiyatrodan çağdaş dansa, sirkten kukla gösterilerine, duyusal deneyimlerden teknolojiyle harmanlanan interaktif performanslara uzanan zengin programıyla bu yıl da çocukları ve aileleri yepyeni dünyalar keşfetmeye davet ediyor.

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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde başlayacak festival, 30 Kasım–6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Engelsiz Atta programıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü de içeren bir takvimde gerçekleşecek. Festivalin 10. edisyonunda düzenlenecek Atta International Showcase ise dünyanın farklı ülkelerinden sanat profesyonellerini İstanbul'da buluşturarak Türkiye'den sanatçıların uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve yeni iş birliklerine kapı açmayı hedefliyor.

Bu yıl Allianz Türkiye’nin festival destekçiliği, Paribu Art’ın iş birliği ve katkılarıyla İstanbul’un iki yakasına yayılarak bebekleri, çocukları ve aileleri sanatla buluşturacak olan ‘Atta Festival’ kapsamındaki performanslar; Arter, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Craft Tiyatro, Hisar Okulları Kültür Merkezi, Paribu Art, Sahne KHas ve Zorlu PSM’de seyircilerini ağırlayacak.

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Atta Festival’in 10. edisyonu Acción Cultural Española (AC/E) & PICE, Akbank Sanat, Arter, ATER Fondazione, Craft Tiyatro, Hisar Okulları Kültür Merkezi, Hollanda Krallığı, Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes İstanbul, İBB Kültür, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi’nin Barış Manço ve Caddebostan Kültür Merkezleri, Kadir Has Üniversitesi, Kült Teras, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi, Mid Atlantic Arts, Performing Arts Fund NL, Teatroskop, Türk Hava Yolları, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Zorlu PSM'nin işbirliği ve katkılarıyla İstanbul'un her iki yakasında çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

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‘Atta Festival’, 10. yılında çocuklara yönelik performans sanatları alanında güçlü üretim geleneklerine sahip Hollanda ve İspanya’yı odağına alıyor.

Çocuklar için sahne sanatları alanındaki öncü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Hollandalı topluluklar, farklı anlatım biçimlerini ve yaratıcı sahneleme yöntemlerini ‘Atta Festival’in onuncu edisyonu kapsamında İstanbul seyircisiyle buluşturacak. Hollanda odağının dikkat çekici yapımlarından WOW!, 2,5 yaş ve üzeri çocukları dans ve müzik eşliğinde gündelik hayatın şaşırtıcı güzelliklerini keşfetmeye davet ederken; Be Kind performansı ise henüz 6–18 aylık bebekleri sirk ile tanıştıran sıra dışı bir sahne deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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İspanya odağında ise özellikle Katalonya'nın bebekler ve çocuklar için geliştirdiği özgün performanslar öne çıkıyor. Little Night, 2–5 yaş arası çocukları ışık, hareket ve teknolojinin iç içe geçtiği, hayal gücünü harekete geçiren interaktif bir deneyime davet ederken; Geleneksel bir Sanskrit hikâyesinden ilham alan ve dostluk, güven ile yaşama temalarını işleyen Hikâyesini Değiştirmek İsteyen Kedi, 6 yaş ve üzeri seyircileri kukla tasarımları, dans, tiyatro ve video projeksiyonlarıyla şekillenen görsel bir dünyaya taşıyor.

Festivalin bu yılki odağını oluşturan Hollanda ve İspanya’dan gelen performanslar çocukları yalnızca izleyici olarak değil, sanatın aktif katılımcıları olarak gören; merakı, keşfi ve hayal gücünü merkeze alan çağdaş yaklaşımları yansıtıyor.

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Festivalin İspanya odağı, Institut Ramon Llull, Acción Cultural Española (AC/E) & PICE ve Instituto Cervantes İstanbul'un katkılarıyla; Hollanda odağı ise Performing Arts Fund NL ve Hollanda Krallığı'nın katkılarıyla hayata geçirilecek.

Atta Festival’de kapsayıcı sanat deneyimleri: ‘Engelsiz Atta’

Atta Festival'in 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Engelsiz Atta, özel gereksinimli çocukların her çocuk gibi sanat ve kültür yaşamına eşit katılımını desteklemek amacıyla kapsayıcı performanslar ve atölyeler düzenlemeye bu yıl da devam ediyor. Festivalin 10. yılında 30 Kasım – 6 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kapsayacak Engelsiz Atta, özel gereksinimleri olan çocukları ve ailelerini bu yıl da sanatla buluşturacak.

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Engelsiz Atta programının öne çıkan konuğu bu yıl, özel eğitim alanında doktora derecesine sahip Amerikalı sanatçı Kevin Spencer olacak. Spencer, sihirdeki ustalığı ve seyirci katılımını bir araya getiren The Magic of Kevin Spencer gösterisiyle İstanbul seyircisiyle buluşacak. Farklı duyusal ihtiyaçları olan çocuklar ve aileleri de kapsayacak şekilde tasarlanan bu etkileyici performansın yanı sıra Spencer, özel gereksinimli çocukların eğitim gördüğü okul ve merkezlerde atölyeler düzenleyecek; ayrıca uzmanlık alanına yönelik eğitimler verecek. Engelsiz Atta sanatçıları da program kapsamında hareket ve drama atölyeleri düzenleyecek.

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Engelsiz Atta, kapsayıcılığı yalnızca festivalin özel bir bölümü olarak değil, her çocuğun sanat ve kültür yaşamına eşit katılım hakkının ayrılmaz bir parçası olarak ele almaya devam ediyor.

Hollanda ve İspanya’nın ötesinde uluslararası seçki

Atta Festival'in 10. yılı, Hollanda ve İspanya odaklarının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sıradışı yapımlara da ev sahipliği yapacak. Macaristan, Fransa ve İtalya'dan gelecek sanatçılar; danstan sirke, tiyatrodan teknolojiyi de sahne deneyiminin bir parçası haline getiren performanslarıyla çocukları ve aileleri yepyeni dünyalar keşfetmeye davet edecek.

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Macaristan'dan ‘Ann-droid’, robot bir kızın hikâyesini animasyon, ışık ve teknolojiyle harmanlayan büyüleyici bir görsel gösteri! LED ışıklı kostümler, video projeksiyonları, robotik bir top ve sahnede uçan bir drone ile gerçek dünya ve dijital evrenin sınırlarını buluşturan yapım, 4 yaş ve üzeri çocuklara hayal gücüyle teknolojinin iç içe geçtiği sıradışı bir deneyim sunacak.

Fransa'dan ‘BasarKus'un Muhteşem Hikayesi’, akrobasi, jonglörlük ve çağdaş dansı bir araya getirerek çocukları eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkaracak. Başlangıçta tek bir varlık gibi hareket eden iki sanatçının birbirlerinden ayrılarak kendi kimliklerini keşfetmelerini anlatan gösteri; farklılıkları, birlikte hareket etmeyi ve kendin olmanın güzelliğini hareketin evrensel diliyle sahneye taşıyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan yapım, çağdaş sirkin enerjisini dansın yaratıcılığıyla buluşturacak.

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İtalya'dan ‘Bir Bedenin Sahneleri’ ise izleyicilerine bedenin anlatabileceklerine odaklanan, hareket, hafıza ve dönüşüm kavramlarını sahneye taşıyan şiirsel ve büyüleyici bir performans sunacak. Çocukların dünyasından ilham alan özgün bir araştırma sürecinden doğarak kreşlerde ve anaokullarında çocuklarla birlikte yürütülen sanatsal çalışmaların izlerini taşıyan gösteri, 1 yaş ve üzeri minik seyircileri bedenin hareketle kurduğu anlatımı keşfetmeye davet edecek.

Atta International Showcase ile Türkiye’den dünyaya

Atta Festival, 10. yılında yalnızca dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları İstanbul'da ağırlamakla kalmayarak Türkiye'den sanatçıların uluslararası sahnelerle buluşması için de yeni fırsatlar yaratacak. Festival kapsamında düzenlenecek Atta International Showcase, farklı ülkelerden festival yöneticilerini, sanat programcılarını ve kültür profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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Uluslararası konuklar, festival programındaki yapımların yanı sıra Türkiye'den çocuklara yönelik sahne sanatları üretimlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. On yıldır Türkiye ile uluslararası çocuk ve gençlik sahne sanatları dünyası arasında köprüler kuran Atta Festival, İBB Kültür’ün katkı sunduğu Atta International Showcase ile bu ilişkileri daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'den nitelikli yapımların dünyanın farklı sahnelerinde yer bulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

10. Atta Festival | Gösteri ve Etkinlik Programı

21 Kasım Cumartesi

Bir Bedenin Sahneleri – 11.00 ve 15.30 – Zorlu PSM

3'ü 1 Arada Shakespeare – 12.00 – Arter

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Pezzettino – 13.00 ve 15.00 – Barış Manço Kültür Merkezi

WOW! - 13.00 ve 16.00 – Arter

Gece Yolculuğu – 14.30 ve 16.30 – Paribu Art

Dans Eden Ev – 15.00 – Arter

Ann-droid – 16.00 – Paribu Art

22 Kasım Pazar

Gurultu – 10.30 – Atölye 5 Erenköy

Bir Bedenin Sahneleri – 11.00 ve 15.30 – Zorlu PSM

Kum Feneri – 12.00 – Barış Manço Kültür Merkezi

Ann-droid – 13.00 ve 16.00 – Paribu Art

Hikâye Yaratıcıları (Farnoosh Farnia Atölye) – 15.00 – Paribu Art

WOW! - 13.00 ve 16.00 – Arter

Bully Bully – 15.00 – Arter

Miyav – 15.30 – Barış Manço Kültür Merkezi

28 Kasım Cumartesi

Be Kind – 11.00 ve 15.00 – Sahne KHAS

Tavşan Aranıyor – 13.00 ve 15.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

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Hikâyesini Değiştirmek İsteyen Kedi – 14.00 – Hisar Okulları Kültür Merkezi

BasarKus'un Muhteşem Hikâyesi – 14.00 ve 16.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

Little Night – Craft Tiyatro - 10:30 ve 11:15 ve 12:00 ve 15:00 ve 15:45 ve

16:30

29 Kasım Pazar

Be Kind – 10.00 ve 11.15 – Sahne KHAS

Pezzettino – 13.00 ve 15.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

Hikâyesini Değiştirmek İsteyen Kedi – 14.00 – Caddebostan Kültür Merkezi

BasarKus'un Muhteşem Hikâyesi – 14.00 ve 16.00 – Hisar Okulları Kültür Merkezi

Little Night – Craft Tiyatro - 10:30 ve 11:15 ve 12:00 ve 15:00 ve 15:45 ve

16:30

5 Aralık Cumartesi

Bully Bully – 13.00 ve 16:00 – Arter

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Gölgelerin Şehri – 13.00 ve 16.00 – Zorlu PSM

The Magic of Kevin Spencer – 14.00 – Hisar Okulları Kültür Merkezi

Lair of Senses – Arter - 15:00 ve 15:30 ve 16:00 ve 16:30 ve 17:00 ve 17:30

6 Aralık Pazar

Fikirler Kanatlanıyor – 13.00 ve 16.00 – Zorlu PSM

Kabuk – 13.00 – Arter

The Magic of Kevin Spencer – 14.00 – Paribu Art

Tavşan Aranıyor – 12.30 ve 14.30 – Paribu Art

Lair of Senses – Arter - 11:00 ve 11:30 ve 12:00 ve 12:30 ve 13:00 ve 15:00 ve 15:30 ve 16:00 ve 16:30 ve 17:00 ve 17:30

Atta Festival’in 10. edisyonunda yer alacak performansların biletlerine attafestival.com üzerinden ulaşabilirsiniz.