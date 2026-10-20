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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CSO Ada Ankara'da uluslararası konser

        CSO Ada Ankara'da uluslararası konser

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim 2026 Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        CSO Ada Ankara'da uluslararası konser

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletler iş birliğiyle hazırlanan özel konserle 23 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Avrupa’nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan İngiliz şef Leo Hussain’in yöneteceği konserde, uluslararası kariyeriyle dikkat çeken keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak sahne alacak.

        Diana Tishchenko
        Diana Tishchenko

        2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi olan Diana Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5 No’lu Keman Konçertosu’nu (K. 219) seslendirecek. Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve “Türk Konçertosu” olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

        Leo Hussain
        Leo Hussain
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        Letonyalı besteci Emīls Dārziņš’in Melankolik Vals adlı eseriyle başlayacak program, Mozart’ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun’un Ayin Raksı (Op. 57) adlı eseriyle devam edecek. Gecenin finalinde ise Richard Strauss’un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan Güllü Şövalye Süiti (Op. 59) seslendirilecek.

        Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara’da dinleyicilerle buluşturacak.

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        #CSO Ada Ankara
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #Birleşmiş Milletler
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