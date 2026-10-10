Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Dönüşen Yeryüzü' COP31 süresince Antalya'da

        'Dönüşen Yeryüzü' COP31 süresince Antalya'da

        Çağdaş fotoğrafın öncü isimlerinden Edward Burtynsky'nin 2025-2026 sezonunda Perili Köşk'te gerçekleşen Türkiye'deki ilk büyük kişisel sergisi "Dönüşen Yeryüzü"nden özel bir seçki, COP31 süresince 9–20 Kasım tarihleri arasında Akra Antalya'da sanatseverler ve sürdürülebilirlik ve iklim alanının kanaat önderleri ile buluşuyor. İnsan müdahalesinin dünya üzerindeki izlerini belgeleyen sergi Antalya'daki sunumunda, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun siparişiyle Anadolu'da gerçekleştirilen "Erozyon" projesini, Türkiye'de ilk defa sergilenecek "immersive" multimedya projesi "In the Wake of Progress" ile bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 00:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Dönüşen Yeryüzü' COP31 süresince Antalya'da

        Sürdürülebilirliği, insan ve inovasyon temelli bütüncül bir yaklaşıma dönüştüren Borusan Grubu, COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda, sanatın dönüştürücü gücüyle uluslararası diyaloğa katkı sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, kırk yılı aşkın süredir insan faaliyetlerinin yeryüzündeki etkilerini belgeleyen dünyaca ünlü sanatçı Edward Burtynsky'nin eserleri, Borusan Holding ve Borusan Contemporary iş birliğiyle sergileniyor. Sergiye, sürdürülebilirlik çalışmalarını Ethical Tourism programı altında toplayan Akra Antalya ev sahipliği yapıyor.

        Burtynsky’nin COP31 çerçevesinde yeniden şekillenen “Dönüşen Yeryüzü” sergisi, insanın yeryüzü üzerindeki etkisini ve bu etkinin gelecek kuşaklara bırakacağı ekolojik mirası odağına alıyor. Kanadalı sanatçı, endüstriyel üretim alanlarını, madenleri ve tarım arazilerini geniş manzara çalışmalarıyla ele alarak ilerlemenin ardında bıraktığı izleri görünür kılıyor. Burtynsky’nin çarpıcı görsel anlatımı hem insan müdahalesinin ölçeğini hem de bu dönüşümün kalıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor.

        REKLAM

        Serginin dikkat çeken bölümlerinden birini, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun siparişi ve TEMA Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen “Erozyon” serisi oluşturuyor. Burtynsky’nin Anadolu coğrafyasında havadan gerçekleştirdiği çekimlerden oluşan bu özel bölüm; toprağın binlerce yıllık hafızası ile insan müdahalesini aynı karede görünür kılıyor.

        Bu fotoğraf seçkisine, sanatçının uzun yıllara yayılan üretimini ödüllü besteci Phil Strong’un müzikleriyle birleştiren 22 dakikalık (immersive) multimedya deneyimi “In the Wake of Progress” eşlik ediyor. İlk kez sergilenecek bu çalışma, görsel estetik ile sarsıcı yüzleşmeyi harmanlıyor. Borusan Contemporary’nin bu çok katmanlı ve etkileyici sergisi, Borusan Holding iş birliğiyle COP31 süresince Akra Antalya’da görülebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 16 Ekim 2026 (84 Yılın Rekor Yağışı Mega Hasar Bıraktı)

        84 yılın rekor yağışı mega hasar bıraktı. Ayazağa'yı sel vurdu, sokaklar hurdalık. Afetin nedeni yine dereler mi? İstanbul bugünde sağanak teyakkuzunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel uyarısı. Üsküdar Başkanvekili hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu. MSB'den Mekke Savunma İttifakı m...
        #Borusan Contemporary
        #cop31
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'