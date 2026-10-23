Edirne'de yeni kütüphane açıldı, asırlık Muradiye Mevlevihanesi yeniden hayat buldu

Osmanlı Devleti’ne 92 yıl başkentlik yapan Edirne, yeni bir bilgi ve öğrenme merkezine kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ecdadın emaneti olan şehre yeni bir kütüphane kazandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın da katıldığı törende konuşan Ersoy, yeni kütüphanenin kitapları ve bilgi kaynakları kadar çocukların sesi, gençlerin enerjisi ve okuyucuların merakıyla da şehrin hayatına değer katacağını söyledi.

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"BİR KÜTÜPHANE AÇMAK, GELECEĞE YATIRIM YAPMAKTIR"

Her yeni kütüphaneyi Türkiye’nin kültürel kalkınmasına yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirten Ersoy, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğindeki yerine dikkati çekti.

Ersoy, “Çünkü bir kütüphane açmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bir evladımızı kitapla buluşturmak, onun dünyasını büyütmektir. Bir gencimize bilgiye erişim imkanı sunmak, hayallerine ulaşacağı yolda ona destek olmaktır” ifadelerini kullandı.

Kütüphanelerin çoğalmasının toplumun düşünce, kültür ve üretim dünyasını zenginleştirdiğini belirten Ersoy, bu mekanların çağın önemli sorunlarından biri olan ekran bağımlılığına da çözüm olabileceğini vurguladı.

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160 BİN KİTAP KAPASİTELİ YENİ BİLGİ MERKEZİ

Kütüphaneleri toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilediklerini belirten Ersoy, Edirne’de Bakanlığa bağlı 1 il halk, 8 ilçe halk ve 1 semt kütüphanesi olmak üzere toplam 10 halk kütüphanesinin hizmet verdiğini ifade etti.

Bakanlığa ait 3 bin 530 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen yeni İl Halk Kütüphanesi’nin yapım ve tefrişat çalışmalarının tamamlandığını bildiren Ersoy, beş katlı binanın 8 bin 812 metrekare kapalı alana ve 160 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Aynı anda binden fazla kişiye hizmet verebilecek oturma kapasitesine sahip kütüphanede öğrencilerin ders çalışabileceği, gençlerin araştırma yapabileceği ve vatandaşların kitap okuyarak kendilerini geliştirebileceği nitelikli bir ortam oluşturuldu.

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Her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan kütüphanede bebek ve çocuk bölümleri, 7/24 çalışma salonu, yetişkin okuma alanları ve grup çalışma odaları bulunuyor.

Atölyeler, konferans salonu, cep sineması ve engelli bireylere yönelik erişilebilir alanlarla kütüphanenin çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü belirten Ersoy, “Çünkü burası yalnızca kitapların bulunduğu bir yer değil; her yaştan insanımızın öğreneceği, üreteceği ve geleceğe hazırlanacağı bir buluşma noktası olacak” dedi.

Ersoy, yeni nesil halk kütüphanelerinin bilgi ve dijital kaynaklardan eğitim programlarına, atölyelerden kültür ve sanat etkinliklerine uzanan geniş bir hizmet anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

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SELİMİYE’NİN YAZMA ESERLERİNE YENİ ALAN

Edirne İl Halk Kütüphanesi bünyesinde Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi için de hizmet alanı oluşturulduğunu açıklayan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanenin mevcut koleksiyonunda 3 bin 500’ü aşkın yazma eser ve 9 binden fazla nadir basma eser bulunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasında 6 sergileme ünitesi ve 30 bin eser kapasiteli bir kitap deposu oluşturulduğunu bildiren Ersoy, araştırmacıların burada tıpkıbasım ve çeviri yayınlardan yararlanabileceğini, yazma eser veri tabanlarına erişebileceğini ve yüksek çözünürlüklü dijital kopyalar temin edebileceğini söyledi.

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Akademik toplantılar, yazma eser seminerleri, tematik atölyeler, paneller ve öğrencilere yönelik tanıtım programlarına da ev sahipliği yapacak alan, bilimsel araştırmaları ve kültürel birikimin paylaşılmasını destekleyecek.

Çocuklara ve gençlere de seslenen Bakan Ersoy, yeni kütüphaneyi ders çalışmak, kitap okumak, araştırmak, keşfetmek, üretmek ve hayal kurmak için kullanmaları çağrısında bulundu.

Ersoy, “Çünkü büyük değişimler çoğu zaman küçük bir merakla başlar. Bu kütüphanenin rafından alınacak bir kitap belki de bir evladımızın hayatında yepyeni bir sayfa açacak” ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin sunduğu imkanlardan yüz binlerce gencin ve vatandaşın yararlanacağına inandığını belirten Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen eserin Edirne’ye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

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BEŞ ASIRLIK MURADİYE MEVLEVİHANESİ YENİDEN HAYAT BULDU

Edirne İl Halk Kütüphanesi’nin ardından Muradiye Mevlevihanesi’nin açılış törenine de katılan Bakan Ersoy, yaklaşık beş asırlık geçmişe sahip ve 1935 yılında yıktırılan tarihi yapının yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Ersoy, 2024 yılında gerçekleştirilen araştırma kazılarının ardından yerinde ihya edilen Mevlevihanenin kültür ve sanat merkezi olarak Edirnelilerle buluştuğunu ifade etti.

Kütüphane, hüsn-i hat, Edirnekari, tezhip ve ebru atölyelerinin yanı sıra Sohbet ve İrfan Meclisi ile Semahane bölümlerinden oluşan tarihi yapı, Edirne’nin kültür ve sanat hayatına hizmet verecek.