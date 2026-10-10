Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Emin Alper'e 'Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Ödülü'

        Emin Alper'e 'Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Ödülü'

        Yönetmen Emin Alper, Üsküp'te düzenlenen 11. KINENOVA Uluslararası Film Festivali'nde 'Golden Mane: Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Özel Ödülü'ne değer görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emin Alper'e 'Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Ödülü'

        Yönetmen Emin Alper, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 11. KINENOVA Uluslararası Film Festivali’nde ‘Golden Mane: Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Özel Ödülü’ne değer görüldü. 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalin konseyi, oybirliğiyle aldığı kararda Alper’i yeni kuşak dünya sinemasının en etkili yönetmenleri arasında gösterdi. Yapılan açıklamada; yönetmenin bugüne kadarki beş filminde kurduğu özgün dil, cesur anlatım ve toplumsal meseleleri ele alışındaki insani derinlik öne çıkarıldı.

        Festivalin açılış töreninde ödülünü alan Emin Alper, yaptığı konuşmada sinemanın sadece bir hikâye anlatma değil, dünyayı sorgulama biçimi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Nefretin, milliyetçiliğin, hoşgörüsüzlüğün ve siyasi kutuplaşmanın tırmandığı bir dönemde; sinemanın şüphe, hayal gücü ve empati alanı olarak kalması her zamankinden daha önemli. Sinema dünyayı tek başına değiştiremez ama göz ardı edilenlere ses verip güçlülere meydan okuyarak, bize her zaman farklı bir bakış açısı olduğunu hatırlatabilir."

        REKLAM

        Üsküp’te onur konuğu olarak ağırlanan Alper, aynı zamanda ana yarışmanın uluslararası jürisine başkanlık ediyor. Festival programı kapsamında yönetmenin ilk uzun metrajı "Tepenin Ardı" da izleyicilerle buluşuyor.

        Alper’in, 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü kazanan son filmi "Kurtuluş" ise sonbahar aylarında uluslararası festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

        Ekim başında İtalya’da 22. Lucca Film Festivali'nde "Jüri Özel Mansiyon" ve "Halk Jürisi En İyi Film" ödüllerini kazanan film, Busan, Helsinki, Philadelphia, Rio, Gent, Seminci Valladolid, Los Angeles AFI Fest ve Kahire gibi önemli film festivallerinin programına seçilme başarısı gösterdi. "Kurtuluş" ayrıca, bu hafta Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından açıklanan 2026 Avrupa Film Ödülleri’nin 44 filmlik aday listesine giren Türkiye ana yapımı tek film oldu.

        REKLAM

        Daha önce "Tepenin Ardı" (2012), "Abluka" (2015), "Kız Kardeşler" (2019) ve "Kurak Günler" (2022) ile sayısız uluslararası ödül kazanan Emin Alper, beşinci filmi "Kurtuluş" ile bu başarı grafiğini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, babası Süleyman Dirik'i bıçakla öldüren A. Dirik'in, babasının cansız bedeni ile aynı evde bir gün kaldığı ortaya çıktı. A. Dirik'in ölen babasının videsunu çekip yakınına göndermesiyle cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi (İHA)

        #Emin Alper
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'