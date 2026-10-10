Emin Alper'e 'Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Ödülü'

Yönetmen Emin Alper, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 11. KINENOVA Uluslararası Film Festivali’nde ‘Golden Mane: Dünya Sinema Sanatına Üstün Katkı Özel Ödülü’ne değer görüldü. 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festivalin konseyi, oybirliğiyle aldığı kararda Alper’i yeni kuşak dünya sinemasının en etkili yönetmenleri arasında gösterdi. Yapılan açıklamada; yönetmenin bugüne kadarki beş filminde kurduğu özgün dil, cesur anlatım ve toplumsal meseleleri ele alışındaki insani derinlik öne çıkarıldı.

Festivalin açılış töreninde ödülünü alan Emin Alper, yaptığı konuşmada sinemanın sadece bir hikâye anlatma değil, dünyayı sorgulama biçimi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Nefretin, milliyetçiliğin, hoşgörüsüzlüğün ve siyasi kutuplaşmanın tırmandığı bir dönemde; sinemanın şüphe, hayal gücü ve empati alanı olarak kalması her zamankinden daha önemli. Sinema dünyayı tek başına değiştiremez ama göz ardı edilenlere ses verip güçlülere meydan okuyarak, bize her zaman farklı bir bakış açısı olduğunu hatırlatabilir."

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Üsküp’te onur konuğu olarak ağırlanan Alper, aynı zamanda ana yarışmanın uluslararası jürisine başkanlık ediyor. Festival programı kapsamında yönetmenin ilk uzun metrajı "Tepenin Ardı" da izleyicilerle buluşuyor.

Alper’in, 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü kazanan son filmi "Kurtuluş" ise sonbahar aylarında uluslararası festival yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Ekim başında İtalya’da 22. Lucca Film Festivali'nde "Jüri Özel Mansiyon" ve "Halk Jürisi En İyi Film" ödüllerini kazanan film, Busan, Helsinki, Philadelphia, Rio, Gent, Seminci Valladolid, Los Angeles AFI Fest ve Kahire gibi önemli film festivallerinin programına seçilme başarısı gösterdi. "Kurtuluş" ayrıca, bu hafta Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından açıklanan 2026 Avrupa Film Ödülleri’nin 44 filmlik aday listesine giren Türkiye ana yapımı tek film oldu.

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Daha önce "Tepenin Ardı" (2012), "Abluka" (2015), "Kız Kardeşler" (2019) ve "Kurak Günler" (2022) ile sayısız uluslararası ödül kazanan Emin Alper, beşinci filmi "Kurtuluş" ile bu başarı grafiğini sürdürüyor.