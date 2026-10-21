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        Endülüs dansları CKM'de

        Endülüs'ün yıl sonu coşkusu İstanbul'da... Zambomba Flamenca Jerez de la Frontera'nın köklü kutlama geleneği Zambomba, 12 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        Endülüs dansları CKM'de

        Endülüs’ün en özgün flamenko merkezlerinden Jerez de la Frontera’da doğan Zambomba, yıl sonu kutlamalarını şarkılar, ritimler ve dansla bir araya getiren canlı bir gelenek. Ailelerin, dostların ve sanatçıların aynı sofrada ve aynı ezgilerde buluştuğu bu kutlama ruhu, Zambomba Flamenca ile İstanbul’a taşınıyor.

        İstanbul’da daha önce kapalı gişe etkinliklere imza atan ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde büyük beğeni toplayan flamenko sanatçısı Patricia Ibáñez Romero, ekibiyle birlikte İstanbul’a dördüncü kez geliyor. 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte Romero’ya sahnede gitarıyla Luis Amador, sesiyle Sebastián Sánchez eşlik edecek. Üç sanatçı, bu kez önceki gösterilerden farklı bir temayla; Jerez’in yıl sonu kutlama geleneğinin neşesini, sıcaklığını ve flamenko köklerini sahneye taşıyacak.

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        Zambomba, izleyiciyi yalnızca bir gösteriyi izlemeye değil, Endülüs’ün birlikte söyleme ve birlikte kutlama kültürüne yaklaşmaya davet ediyor. Gitarın, şarkının ve dansın iç içe geçtiği gecede flamenkonun güçlü ritimleri, Jerez’in müzikal mirası ve yıl sonu coşkusu aynı sahnede buluşacak.

        Bu toprakların dansla kurduğu bağ, Türk edebiyatının hafızasında da özel bir yer taşıyor. Yahya Kemal Beyatlı’nın dillere yerleşen “Endülüs’te Raks” şiirine ilham veren Endülüs gecesinin Jerez’le ilişkilendirilen hikâyesi, bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. Zambomba Flamenca, böylece Endülüs’ün sahneye taşınan kutlama geleneğini, şiirimizin unutulmaz dizeleriyle de buluşturuyor.

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        12 Aralık 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Zambomba Flamenca etkinliğinin biletleri satışa çıktı.

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        #Caddebostan Kültür Merkezi
        #flamenko
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