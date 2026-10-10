İBB Şehir Tiyatroları 'Cadı Kazanı'yla Ataşehir'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro tarihinin en önemli oyunlarından biri olan “Cadı Kazanı” oyununu Ataşehir seyircisiyle buluşturuyor.

Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cadı Kazanı” 20 Ekim 2026 Salı günü Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacak.

1692 yılında Amerika’nın Salem kasabasında yaşanmış gerçek olaylardan esinlenilerek yazılan oyun, dini inançların ve bağnazlığın kişisel çıkarlar doğrultusunda manipüle edilişini konu alıyor. 20. yüzyıl tiyatrosunun en güçlü metinlerinden biri olan Arthur Miller’ın ölümsüz eseri, toplumsal histeri ve adalet kavramını sarsıcı bir dille sorguluyor.

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Oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Seda Yılmaz, Emre Çağrı Akbaba, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan ‘baştakiler’ ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk… Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller’ın, 1952’de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu’ndan seyircilerini selamlıyor.