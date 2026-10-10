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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO 2026-2027 sezonunu özel bi konserle açtı

        İDSO 2026-2027 sezonunu özel bi konserle açtı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2026-2027 sezonunu, 9 Ekim Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle açtı. İngiliz şef Duncan Ward yönetimindeki Orkestraya, Leonard Bernstein Müzik Ödülü sahibi Kanadalı piyanist Jan Lisiecki solist olarak eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        İDSO 2026-2027 sezonunu özel bi konserle açtı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 2026-2027 sezonunun açılışını Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. İngiliz şef Duncan Ward’ın yönetimindeki konser, uluslararası müzik dünyasının önemli piyanistlerinden Jan Lisiecki’yi İstanbul’daki sanatseverlerle buluşturdu.

        Lisiecki, konserin ilk bölümünde E. Grieg’in La Minör Piyano Konçertosu, Op. 16 eserini seslendirdi. S. Prokofiev’in . II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde bestelenen ve tarihi prömiyeriyle müzik tarihindeki önemli eserler arasında yer alan 5. Senfonisi, Op. 100 ise açılış programının ikinci bölümünü oluşturdu.

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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, açılış konserine ilişkin değerlendirmesinde, “Temelleri merhum bestecimiz Cemal Reşit Rey önderliğinde atılan ve bugün küresel çapta bir marka haline gelen bu nadide topluluk, şanlı tarihiyle adeta bir okul, yaşayan bir çınardır. İDSO; nesiller boyu dünyaca ünlü şefleri, solistleri ve medar-ı iftiharımız olan ödüllü genç yeteneklerimizi ağırlarken, yetiştirdiği sanatçılarla da ülkemizin müzik hafızasını nakış gibi işlemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu, millî fikir ve ideallerimizin önderi Atatürk’ümüzün büyük adını taşıyan Kültür Merkezimiz, İstanbul’un ve Türkiye’nin kültür-sanat alanındaki küresel vizyonunun görkemli bir anıtıdır” sözleriyle sezon açılışını kutladı.

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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan, sezon açılışına ilişkin değerlendirmesinde, “Köklü geçmişi ve sanatsal birikimiyle orkestramız, ülkemizin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmaya, evrensel müzik mirasını dinleyicilerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu yeni sezonda emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

        DenizBank Marka ve İletişim Grup Müdürü Esra Süzme, konuyla ilgili değerlendirmesinde “DenizBank olarak kültür sanatın farklı disiplinlerini uzun yıllardır sahipleniyor, sanatın toplumun her kesimi için erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, çok sesli müziğin daha fazla dinleyiciye ve yeni kuşaklara ulaşması için ülkemizin köklü sanat kurumlarıyla yan yana yürüyoruz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile 20 yılı aşkın süredir devam eden birlikteliğimiz, bu yaklaşımımızın en güzel örneklerinden biri. Başta İDSO ailesi olmak üzere, bu uzun soluklu iş birliğine emek veren herkese teşekkür ediyorum”.

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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, yeni sezonda da her hafta farklı bir konser programı ile Atatürk Kültür Merkezi’nde klasik repertuvarın başyapıtları, Türk bestecilerin eserleri, özel temalı konserler ve farklı müzik türlerine uzanan seçkileri müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

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        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #İDSO
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