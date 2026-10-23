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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İlk Tiyatrom İlk Konserim' projesi büyüyor

        'İlk Tiyatrom İlk Konserim' projesi büyüyor

        Bugüne kadar 8 bin kişinin Zorlu PSM etkinliklerinde ücretsiz olarak ağırlandığı Zorlu PSM'nin sosyal fayda projesi "İlk Tiyatrom İlk Konserim", Akbank'ın desteğiyle daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        'İlk Tiyatrom İlk Konserim' projesi büyüyor

        İlk Tiyatrom İlk Konserim” projesi, İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan, hayatlarında daha önce hiç konsere ya da tiyatroya gitmemiş veya sanata erişimi sınırlı yaşlı bireyleri, yetişkinleri, gençleri ve çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

        Zorlu PSM’nin, Zorlu Holding katkılarıyla üç yıldır sürdürdüğü, sahne sanatlarının dönüştürücü gücünden ilham alan proje, sanata erişimi sınırlı bireylerin hayatlarına değer katmayı ve kültür-sanatla temaslarını anlamlı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

        Zorlu PSM, bu süreçte T.C Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Mehmet Zorlu Vakfı, TEV, TED, SosyalBen, Askıda Ne Var ile İstanbul’un farklı ilçelerinin belediyeleri kurduğu iş birlikleriyle sanata erişimi sınırlı kesimlerine ulaşarak, katılımcılarına sanatı bire bir deneyimleme fırsatı sunuyor.

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        Bugüne kadar 8 bin kişinin Zorlu PSM etkinliklerinde ücretsiz olarak ağırlandığı İlk Tiyatrom İlk Konserim, Akbank’ın katkılarıyla etki alanını daha da genişletiyor. İstanbul’un yanı sıra çevre illerden de on binlerce kişiye ulaşılması hedeflenen projenin, farklı yaş gruplarından ve sosyal çevrelerden bireylerin kültür sanatla buluşmasına imkan tanıyan kapsayıcı yapısı daha da güçleniyor.

        Zorlu PSM, “İlk Tiyatrom İlk Konserim” projesiyle kültür sanatın herkes için erişilebilir olması yönündeki çalışmalarını sürdürürken, yarattığı sosyal etkiyi büyütmeye devam ediyor.

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        #Zorlu PSM
        #akbank
        #tiyatro
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