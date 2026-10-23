İstanbul Modern'e anlamlı bağış

İstanbul Modern’in “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi, 22 Kasım 2026 tarihinde sona eriyor. Kapanışına yaklaşan sergi, sanatçının kızı, tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy’un katılımıyla gerçekleştirilen özel turda anlamlı bir bağış duyurusuna da ev sahipliği yaptı. Semiha Berksoy’un özgün çarşaf resimleri serisinden 1998 tarihli “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtın İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı açıklandı.

Sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan geniş bir seçkiyle Semiha Berksoy’un 70 yılı aşan üretimini bir araya getiren “Tüm Renklerin Aryası”, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin süresi 22 Kasım’a kadar uzatılırken, kapanışına kadar 650 bin sanatseveri ağırlaması bekleniyor.

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Tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy, Flormar sponsorluğunda hayata geçirilen sergide yer alan seçili yapıtlar eşliğinde özel bir tur gerçekleştirerek annesi Semiha Berksoy’un yaşamı, üretimi ve çok yönlü sanat pratiğine dair bilgi verdi. Turun ardından, sanatçının çarşaf resimleri serisinden “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtın İstanbul Modern Koleksiyonu’na bağışlanacağı duyuruldu.

“Sanatçıların ve ailelerinin müzemize duyduğu güven en büyük gücümüz”

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergiye gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Türkiye sanatının öncü kadınlarından Semiha Berksoy’un çok yönlü sanat pratiğini İstanbul Modern’de kapsamlı bir sergiyle görünür kılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sergimizin kapanışına yaklaşırken, sanatçının yaratıcı dünyasını ve özgün malzeme kullanımını yansıtan bir yapıtının daha koleksiyonumuza dahil edilecek olması, bu sergiyi bizim için daha da özel kılıyor. Bir sanatçının farklı dönemlerini, üretim biçimlerini ve sanat anlayışını yansıtan yapıtlarının müze koleksiyonlarında bir arada bulunması, o sanatçının üretiminin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Zeliha Berksoy’un bu değerli bağışıyla Semiha Berksoy’un sanatından bir yapıtı daha koleksiyonumuzda geleceğe taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatçıların ve ailelerinin müzemize duyduğu güven, koleksiyonumuzun gelişmesi ve Türkiye sanatının belleğinin korunması açısından en kıymetli dayanaklarımızdan biri.”

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“Annemin sanatsal mirasının İstanbul Modern’de yaşayacak olmasından çok mutluyum”

Annesinin bir yapıtının daha İstanbul Modern Koleksiyonu’na dahil edilmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Zeliha Berksoy ise “Annem Semiha Berksoy’un sanatına ve yaşamına yakından tanıklık etmiş biri olarak, onun yapıtlarından birinin daha İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alacak olması benim için çok özel ve duygusal bir anlam taşıyor. Annem için sanat, hayatından ayrı bir alan değildi; yaşadıkları, hissettikleri, sahnede ve hayatta kurduğu ilişkiler resimlerinin de bir parçasıydı. Bu nedenle onun kendine özgü dünyasını taşıyan ‘Ariadne auf Naxos (Otoportre)’ adlı yapıtını, annemin sanatının gelecek kuşaklarla buluşmasına katkı sağlayacağına inandığım İstanbul Modern koleksiyonuna bağışlıyorum. Müzenin koleksiyonunda annemin başka yapıtlarının da bulunması, bu bağışın benim için anlamını daha da güçlendiriyor. Onun sanatının İstanbul Modern’de yaşamaya ve yeni izleyicilerle buluşmaya devam edecek olması tarifsiz bir mutluluk” dedi.

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Sergiden müze koleksiyonuna: Ariadne auf Naxos (Otoportre)

Semiha Berksoy’un müze koleksiyonuna bağışlanacak olan “Ariadne auf Naxos (Otoportre)” adlı yapıtı, sanatçının çarşaf resimleri serisinin özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1998 tarihli, kumaş üzerine yağlıboya tekniğiyle ürettiği yapıt, Berksoy’un geleneksel resim malzemelerinin sınırlarını sorgulayan ve gündelik yüzeyleri özgün birer ifade alanına dönüştüren yaklaşımını yansıtıyor.

Semiha Berksoy’un çarşaf üzerine resim yapması, onun yaratıcı yaklaşımını hem teknik hem de kavramsal açıdan görünür kılıyor. Tuvale kıyasla daha geniş, esnek ve hareketli bir yüzey sunan çarşaf, figürlerin beden dilini ve sahnelerin dramatik ritmini vurgulamak için elverişli bir alan yaratıyor. Malzemenin gündelik ve mahrem karakteri, yalnızca görsel bir anlatıyı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda performatif ve deneysel bir üretim alanı açıyor. Berksoy için sanat, hayatın ayrı bir alanı değil, doğrudan kendisi olduğundan, sanatçının pratiğinde atölye ile yatak odası, sahne ile ev, tuval ile çarşaf arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor. Çarşaf, perde ve yatak örtüsü gibi yüzeyler, sanatçının dünyasında “beden” ve “aşk” gibi temel temalarla ilişki kuruyor.

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Yapıt, adını Richard Strauss’un “Ariadne auf Naxos” operasından alıyor. 1939 yılında, Strauss’un 75. doğum günü vesilesiyle Berlin Akademi Operası’nda sahnelenen operada Semiha Berksoy, Ariadne rolünü canlandırdı ve Türkiye’den Avrupa sahnesine çıkan ilk prima donna oldu. Berksoy’un yapıtında bu opera karakteri üzerinden kendi otoportresini ele alması, sanatçının sahne sanatları ile görsel sanatlar arasında kurduğu güçlü ilişkiyi ve sanatla yaşamı birbirinden ayırmayan yaklaşımını ortaya koyuyor.

22 Kasım’a görülebilir

Küratörlüğünü İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Küratör Deniz Pehlivaner’in, asistan küratörlüğünü ise Yazın Öztürk’ün üstlendiği “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi, 22 Kasım 2026 tarihine kadar İstanbul Modern’de ziyaret edilebilir.