İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan Lacrima gösterisiyle başladı.

Fransa’nın köklü tiyatro kurumlarından Théâtre National de Strasbourg’un (TNS) direktörü, uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı yapımda oyuncular, Avignon Festivali’nden Barbican, Odéon Paris, Schaubühne ve BAM’e uzanan dünya sahnelerindeki ayakta alkışlanan yolculuğun ardından büyüleyici bir anlatıyı izleyiciye sundu. Sarsıcı hikâye anlatımı, ustalıklı rejisi ve derinlikli atmosferiyle tiyatroseverleri derinden etkileyen ve festivalin açılışını yapan Lacrima, Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın desteği, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM ve Institut français İstanbul’un değerli işbirliğiyle izleyiciyle buluştu.

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Festivalin açılış gösterisi Lacrima, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de bir kez daha Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ekim ayı gösterileri

RÜZGÂR AĞACI 24-25 Ekim, AKM Tiyatro Salonu

30. edisyonunu kutlayan İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile MDTistanbul’un ortaklığında özel bir çağdaş dans yapımını izleyiciyle buluşturuyor. Uluslararası alanda övgü toplayan koreograf Fernando Melo’nun Danish Dance Theatre için tasarladığı Rüzgâr Ağacı, festival vesilesiyle MDTistanbul dansçılarının dinamik ve incelikli yorumuyla sahnede yeniden canlanıyor. Melo’nun yerçekimine meydan okuyan özgün estetiğini Türkiye’nin öncü dansçılarıyla buluşturan ve İKSV Genç Sanatçı Fonu’nun katkılarıyla hazırlanan gösteri, Yatırım Finansman’ın gösteri sponsorluğunda ve Brezilya Konsolosluğu’nun desteğiyle 24-25 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

KAFES ARKASI GÜNAHKARLARI: SİLAHŞÖR KIZI RABİA HANIM 24-25 Ekim, Phebus Müzayede Evi

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Tarihçi Reşad Ekrem Koçu’nun gizli kalmış sayfalarını sahneye taşıyan ekip, Çerkes Rıdvan’ın Dolabı’nın ardından bu kez izleyiciyi 17. yüzyıl payitahtının tekinsiz tutku ağlarına çekiyor. Boğaziçi’ndeki yalısında kendi ihtiras imparatorluğunu kurarak dönemin tüm toplumsal normlarına meydan okuyan Silahşör kızı Rabia Hanım ile tutkularının bedelini ödeyen iki talihsiz âşığın serüveni, mekânın sınırlarını aşan bir deneyime evriliyor. Lara Lakay’ın yönettiği mekâna özgü yapım, antika objelerin ve sırların satışa çıktığı bir açık artırmayı, canlı ezgilerle örülü karanlık ve baş döndürücü bir şehir kabaresine dönüştürüyor. Gösteri, 24-25 Ekim’de Asmalımescit’in köklü mekânlarından Phebus Müzayede Evi’nde sahnelenecek.

BİR ÇEYİZ SÖZLEŞMESİ 30-31 Ekim | 1 Kasım, Panayia Rum Kilisesi, Yeniköy

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19. yüzyıl Yeniköy’ünde kıyılan bir nikâhın ardından günümüze ulaşan asırlık bir senet, tarihin ve hafızanın tanığı olarak sahnenin merkezine yerleşiyor. 484 Urban Garden’ın kurucusu Elif Özge Maltepe’nin, tarih araştırmacısı Orhan Türker’in arşiv çalışmasından ilhamla yazdığı yapım, taklitten uzak durarak belgeyi doğrudan merkeze alan sarsıcı bir ritüel kurguluyor. II. Mahmud fermanıyla inşa edilen kilisenin taş duvarlarında mülkiyet, emek ve suskunluğun kayıtları yankılanırken izleyiciler bu hakiki yüzleşmenin canlı tanıklarına dönüşüyor. Murat Daltaban’ın rejisiyle hayat bulan bu mekâna özgü gösteri, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi’nin tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşacak.

VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR 31 Ekim-1 Kasım, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

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Çağdaş edebiyatın güçlü kalemlerinden Murat Gülsoy’un aynı adlı romanı, Müge Oskay’ın serbest uyarlaması ve usta yönetmen Mehmet Birkiye’nin rejisiyle sahnede çok katmanlı bir iç yolculuğa dönüşüyor. Gece yarısı İstanbul sokaklarında kaybolan yaşlı bir adamın izini sürerken unutuş, bellek ve benliğin sınırlarında gezinen yapım, tekinsiz rüyaları ve nostaljiyi görsel bir şiire evriltiyor. Mask ve kukla kullanımından özgün müzik ve koreografiye kadar zengin bir estetik dil inşa eden Ve Ateş Bizi Tüketiyor, izleyiciyi karanlığın içindeki sarsıcı bir yüzleşmeye ortak ediyor. Oyun, 31 Ekim ve 1 Kasım’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

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Festivalden ücretsiz etkinlikler: Festival Artı

İstanbul Tiyatro Festivali, yalnızca sahnedeki oyunlarla değil, ücretsiz olarak sunulan Festival Artı programı kapsamındaki atölyeler, söyleşiler ve özel oturumlarla da izleyicilere sahne sanatlarıyla daha yakın bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Festival Artı çatısı altında, perde arkası konuşmaları ve yaratıcılarla buluşmalarda eserler enine boyuna tartışılırken profesyonellere yönelik atölye ve ustalık sınıflarında katılımcılar yeni sanatsal beceriler deneyimleme imkânı bulacak. Kitap Kulübü oturumlarında festivaldeki edebiyat uyarlamalarının köklerine inilirken, Bellek Sahnesi buluşmalarında ise izleyiciler, sahne sanatları mirasımızın izlerini bugünün çağdaş üretimleri üzerinden keşfetmeye davet ediliyor.

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İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi tiyatro.iksv.org üzerinden edinilebilir.

3 Aralık’a kadar sürecek festival biletleri passo.com.tr adresinden satın alınabilir.