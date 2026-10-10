Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper’in oturduğu, Karadeniz’in dumanlı dağlarından yükselen tulum sesini rock’n roll’un asi ruhuyla buluşturan Kazım Koyuncu’nun ilham veren yaşamından yola çıkan ‘Kazım: Yarım Kalan’ filminin çekimleri tamamlandı.

Filmin başrolünde Kazım Koyuncu’ya hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu yer alırken, güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Baran Bölükbaşı, Onur Durmaz, İlker Sami Kılıç, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Aleyna Akdemir gibi isimler bir araya geliyor.

Tutku, Dostluk ve Umut Dolu Bir Hikaye

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Kazım Koyuncu’nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 90’ların politik gençlik hareketlerine, ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe’nin kuruluşundan Gülbeyaz dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaşta aramızdan ayrılmasına uzanan yaşamından ilham alan ‘Kazım: Yarım Kalan’, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen Kazım’ın hikayesini tutku, dostluk ve umut dolu bir sinema deneyimine dönüştürüyor.

Karadeniz’den Beyaz Perdeye Büyük Bir Prodüksiyon

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından sekiz hafta süren çekimler; İstanbul, Artvin’in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçeleri ile Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Çekimlerin bir bölümü ise 2 bin metrenin üzerindeki rakımıyla Gito Yaylası’nda gerçekleştirildi.

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Son yılların büyük prodüksiyonlu işlerinden biri olan filmde 130 kişilik bir ekip çalıştı. Yöre halkının büyük desteğiyle sürdürülen çekimlerde, konser sahneleri gerçek konserlerin coşkusunu taşıdı.

Kendi Sesini Bulma Yolculuğundan Hepimizin Hikayesine…

Hopa yaylalarından Cihangir’deki içsel arayışlara, konser sahnelerinden unutulmaz ‘İşte Gidiyorum’ şarkısına uzanan bu tutkulu hikaye, seyircilere hem toplumsal bir hafıza hem de duygusal ve umut dolu bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Filmin bir an önce seyirciyle buluşmasını bekleyen ekip, efsanevi müzisyenin mirasını ve mücadelesini beyaz perdeye aktarmanın heyecanını yaşıyor!

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Kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen Kazım’ın hikayesi, seyircilere dönemin ruhunu yansıtan, tutku, dostluk ve umut dolu bir sinema deneyimi sunacak ‘Kazım: Yarım Kalan’, çok yakında sinemalarda...