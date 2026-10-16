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        Haberler Kültür-Sanat Kâbe’de imzası olan Türk hattattan milletine paha biçilmez armağan

        Kâbe’de imzası olan Türk hattattan milletine paha biçilmez armağan

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca tanınan hattat Mehmet Özçay'ın dört buçuk yılda tamamladığı ve yüz binlerce nüshası basılan Mushaf-ı Şerif'in el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına vakfettiğini açıkladı. Ersoy, "Bu eşsiz emaneti Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemizde özenle koruyacak, bilimsel yayınlarla tanıtacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy: Bu eşsiz emaneti gelecek kuşaklara aktaracağız

        Hat sanatının dünyaca tanınan isimlerinden, Kâbe’de yazısı bulunan Türk hattat Mehmet Özçay, “Mushaf-ı Mehmet Özçay”ın el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına bağışladı. Sanatçının yıllar süren emeğini milletine armağan ettiği eser, daire başkanlığına vakfedilen ilk yazma eser olma özelliğini taşıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağışa ilişkin açıklamasında, Özçay’ın hat sanatına ve kültürel mirasın korunmasına sunduğu katkıya dikkat çekti.

        Sanatçının 1986 yılında yazımına başladığı mushafı milletine armağan ettiğini belirten Ersoy, “Değerli üstadımızın bu anlamlı bağışı, sanatındaki ustalığın yanında gönül zenginliğinin ve kültürel mirasımızın geleceğine duyduğu sorumluluğun da kıymetli bir ifadesidir.” ifadelerini kullandı.

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        Eserin özenle korunacağını ve bilimsel yayınlarla tanıtılacağını vurgulayan Ersoy, “Hat sanatımıza ömrünü adayan, yıllarca emek verdiği eserini kurumumuza emanet eden Mehmet Özçay’a bu değerli bağışı ve çalışmalarımıza sunduğu katkılar için gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

        SERGİDE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

        Mehmet Özçay, 25 Şubat 2025’te açılan “Sultanların Mushafları” sergisinde el yazması mushafını TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına bağışlayacağını açıklamıştı.

        Gerekli hazırlıkların ve eser için özel olarak hazırlanan mahfazanın tamamlanmasının ardından Özçay, mushafı TÜYEK’te Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz’a teslim etti.

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        DÖRT BUÇUK YILDA TAMAMLADI, İLK BÖLÜMLERİNİ YENİDEN YAZDI

        Özçay’ın mushafı yazma serüveni, 1986 yılında bir yayınevinden gelen teklifle başladı. Sanat hayatının ilk yıllarında aldığı bu teklifi, yazıdaki seviyesini yeterli görmediği için önce kabul etmeyen Özçay, ısrarlı talepler üzerine çalışmaya başladı.

        Dört buçuk yıllık emeğin ardından ilk mushafını 1991’in ilk aylarında tamamlayan sanatçı, bu sürecin nesih hattında ilerlemesine önemli katkı sağladığını belirtti. Yazısındaki gelişim nedeniyle eserin ilk yazdığı altı buçuk cüzünü yeniden kaleme aldı.

        Yüz binlerce nüshası basılan mushafın el yazması aslı, böylece sanatçının hat sanatındaki gelişimini de yansıtan özel bir eser niteliği kazandı.

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        BASKI İÇİN TEK TEK BÜYÜK BOY KÂĞITLARA YAZILDI

        Mushaf, basılmak üzere hazırlandığı için dönemin teknik şartlarına uygun bir yöntemle kaleme alındı. Özçay, eseri 35 × 50 santimetre boyutlarında, birbirinden bağımsız beyaz mat kuşe kâğıtlara yazdı. Bu yöntem, el yazması sayfaların baskıya daha sağlıklı aktarılmasını sağladı.

        “MUSHAFIMI MİLLETİME ARMAĞAN EDİYORUM”

        Mehmet Özçay, ilim heyeti üyesi olduğu TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına eserini vakfetmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Mushafını milletine armağan ettiğini belirten sanatçı, eserini Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine emanet ettiğini söyledi.

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        Eserin tesliminde TÜYEK Yazma Mushaflar İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı, hattat Hüsrev Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Ahmet Sait Açıkgözoğlu, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanı Necmeddin Gökkır ile TÜYEK Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Necmeddin Azak da hazır bulundu.

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        #Kabe
        #Bakan Ersoy
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